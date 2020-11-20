«Лента» и «Утконос» показывают очень высокие результаты». Компании «Севергрупп» в сегменте онлайн-торговли выросли на 147% за первое полугодие

«Промышленные активы работают достаточно стабильно. Несмотря на все трудности, которые мы испытываем, надо отметить, что и «Северсталь», и остальные компании группы, работающие в области тяжелой промышленности, чувствуют себя достаточно хорошо», — сказал глава «Севергрупп».

Гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов рассказал, что компании группы чувствуют себя во время пандемии по-разному. По его словам, занятые в онлайн-ретейле фирмы показали рост на 147%, а игроки туристического рынка оказались в тяжелейшем положении. Об этом Мордашов заявил 20 ноября на онлайн-конференции «Ответ бизнеса в рамках «Северного измерения» на вызовы пандемии COVID-19».

При этом он отметил, что от электронной торговли в этом году, по разным оценкам, можно ждать от 20 до 25% роста. По его словам, работающие в этом сегменте компании «Севергрупп» за первые шесть месяцев 2020 года показали рост на 147%. «Лента» и «Утконос» показывают очень высокие результаты», — заявил Мордашов.

Хуже всего себя чувствует туризм, ситуация в этой отрасли находится в глубочайшем кризисе. «Наша компания TUI видит 90%-ное падение объемов продаж и находится в тяжелейшем положении», — сообщил предприниматель.

«Севергрупп» стала основным акционером «Ленты» в сентябре 2019 года. В первом полугодии 2020 года ретейлер увеличил чистую прибыль практически вдвое.

В середине 2020 года старейший в России интернет-магазин «Утконос» вышел на петербургский рынок.