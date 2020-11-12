В Петербурге поселился «Утконос». Пионер онлайн-торговли продуктами пытается штурмовать Северную столицу

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

О том, что «Утконос» начал работать в Петербурге, 12 ноября официально объявил его директор Дэнни Перекалски в ходе онлайн пресс-конференции. Для старейшего в России продуктового интернет-ретейлера (компания основана в 2000 году — прим.ред.) это всего лишь первый опыт экспансии за пределы домашнего московского региона. Борьба за рынок Северной столицы обещает быть напряженной. Конкуренцию составят как онлайн-проекты известных горожанам сетей, так и новые сервисы экспресс-доставки.

«Утконос» начал доставлять еду жителям Северной столицы еще в конце октября, но теперь созрел до того, чтобы официально объявить о своих планах. О серьезности намерений говорит объем инвестиций: в запуск мультитемпературного фулфилмент-центра (фулфимент - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки) на Кубинской улице компания вложила 250 млн рублей.



Столь внушительная сумма не вызовет удивления, если вспомнить о родственных связях ретейлера. «Утконос» входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова и, по выражению Дэнни Перекалски, является «братом» старожила петербургской розницы - сети «Лента». Правда, «Утконос» решил проявить независимость и не будет пользоваться сестринской инфраструктурой, заявил топ-менеджер. Собственный склад обеспечит потребности онлайн-магазина на 2-3 года вперед. Его предельная мощность составит 10 тысяч заказов в день.

Пока до плановых показателей далеко. Как пояснили в пресс-службе «Утконоса», сейчас заказы оформляют чуть больше 200 человек в день, до конца года компания рассчитывает увеличить их число до 500. Но уже в следующем году ретейлер планирует доставлять более 3 тыс. заказов в сутки в высокий сезон со средним чеком 4 000 рублей (для сравнения, в Москве этот показатель у «Утконоса» - 6 000).

Это уже серьезная заявка: для сравнения, пионер петербургского рынка e-grocery, сервис iGooods доставляет 1900 заказов в день со средним чеком 3300 рублей. Проект X5 Retail Group «Перекресток Впрок», запущенный осенью 2018 года, – 3 тысячи заказов в день со средним чеком 3 тысячи рублей. Но это существенно меньше, чем генерируют сервисы экспресс-доставки. Например, «Самокат» (принадлежит Сбербанк и Mail.ru Group) развозит 40 тысяч заказов в сутки в Петербурге и Ленобласти. Свой средний чек компания не раскрывает. На конец 2019 года показатель в среднем по стране составлял 510 рублей.



Отвоевывать клиентов у конкурентов «Утконос» собирается за счет более широкого ассортимента (в том числе категории «фреш»), ювелирной точности в комплектации заказов и пунктуальности доставки, отметил Дэнни Перекалски. Пока на сайте онлайн-ретейлера доступно 16 тысяч позиций. Но уже до конца года будет 30 тысяч, а в перспективе 40-45 тысяч — столько сейчас «Утконос» предлагает в Москве.

Подобным изобилием может похвастаться iGooods, который привозит продукты из гипермаркетов (в магазинах вроде «Ленты» или Metro для заказа около 20-40 тыс. SKU – складских учетных единиц). Правда, из-за того, что торгует одна компания, а доставляет другая, клиент не всегда может получить то, что хотел. «Сейчас мы делаем замены приблизительно в 85% заказов. Замена производится в случае, если есть изменение цены, товар отсутствует на полке, его сроки годности или качество продукта не отвечают требованиям», - рассказали в iGooods. В Москве «Утконосу» удается обеспечить точность 99,9%, отметил Перекальски. В Петербурге ретейлер обещает не снижать качество.



Близкими показателями, впрочем, может похвастаться «Перекресток Впрок». У него в ассортименте 30 тысяч позиций, точность выполнения заказа 99,5-99,8%. У сервисов экспресс-доставки выбор куда скромнее: около 2,5 тысяч у «Самоката», у «Яндекс.Лавки» на старте было 1,5-2 тысяч позиций, актуальную цифру в компании не раскрыли. Но зато и разочаровать клиента сложнее. «Отмен практически нет. Синхронизация витрины с остатками происходит каждые 5 секунд – клиент просто не сможет положить в корзину отсутствующую позицию», - отметили в пресс-службе «Яндекс.Лавки». «У нас почти невозможно заказать то, чего нет в наличии», - добавляют в «Самокате».

Единственный пункт, по которому «Утконос» будет неизбежно проигрывать «Самокату» и «Яндекс.Лавке» - это скорость. Так, сервисы экспресс-доставки обещают привезти заказ за 10-15 минут. Такие темпы достигаются за счет того, что вместо одного большого склада компании хранят товар во множестве небольших дарк-сторов. У «Самоката» в Петербурге 94 точек, у «Яндекс.Лавки» - 60.



«Утконос», который возит продукты в пределах КАД со своего фулфилмент-центра на Кубинской улице, обещает доставку в течение трех часов, в дальнейшем время сократится до двух, сообщил Дэнни Перекалски. Впрочем, при попытке оформить заказ в 17.00 12 ноября ретейлер предложил время только на следующий день.

Запуск региональной экспансии для «Утконоса» - это попытка вернуть лидерство. Компания с момента основания сохраняла статус крупнейшего онлайн-продавца продуктов в России, но в первом полугодии 2020 года уступила этот титул «Перекрестку». По словам Дэнни Перекалски, в 2021 году ретейлер выйдет и в другие города-миллионники, но в какие именно, не сообщил.

А вот в Петербурге «Утконосу» предстоит напряженная борьба за рынок. С одной стороны, пандемия коронавируса дала онлайн-торговле продуктами мощный толчок: в 2020 году продажи продовольствия через интернет в Северной столице могут увеличиться в три раза и достичь 50-60 млрд рублей, оценивает директор агентства INFOLine Иван Федяков. И рынок будет расти, как минимум, следующие три года. С другой стороны, конкурентная среда очень насыщена: в Петербурге присутствуют как сильные местные, так и федеральные игроки. «Но лучше поздно чем никогда: если бы «Утконос» не пришел сейчас, потом было бы еще сложнее», - отмечает эксперт.



По мнению Ивана Федякова, «Утконос» не будет напрямую конкурировать с экспресс-сервисами. «У них в десятки раз меньше ассортимент, и основная ставка на снековую продукцию и дозакупку, тогда как «Утконос» больше ориентирован на закупку впрок. А в Петербурге закупки впрок — это основная часть рынка и будет пользоваться стабильным спросом долгое время», - комментирует он. Выиграть у служб доставки из гипермаркетов получится за счет уникального ассортимента и более высокой маржинальности: компании вроде iGooods живут только на комиссию от продаж партнеров-ретейлеров. «У «Утконоса», который контролирует наценку сам, есть все шансы быть успешным», - подчеркивает он. Впрочем, компания долгие годы работает в убыток, но объясняет такие показатели не низкой эффективностью, а постоянными инвестициями в развитие.

Синергия с «Лентой» могла бы усилить нового игрока. Но пока, как подчеркнул Дэнни Перекалски, компании лишь делают совместные закупки — товара и рекламы. «Решение акционера развивать два бизнеса автономно может быть связано со статусом «Ленты» как публичной компании. Кроме того, у Алексея Мордашова могут быть планы выйти из бизнеса «Ленты» или «Утконоса», и в этом случае такая стратегия оправдана. Если «Утконос» влить в «Ленту», он растворится и утратит добавленную стоимость», - заключил эксперт.



Справка: Онлайн-ретейлер «Утконос» основан в 2000 году, принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова. Выручка операционной компании ООО «Новый импульс-50» в 2019 году составила 8,8 млрд рублей. Чистый убыток – 2,9 млрд рублей.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

