Камеры наружного наблюдения помогли отследить нашумевшую погоню в стиле GTA в Калининском районе Петербурга. «Фонтанка» показывает 20 ноября это видео своим читателям.
Фонтанка.ру
На кадрах «немец» несётся по улицам со страшной скоростью, за ним следует машина ДПС. Затем на пересечении проспектов Просвещения и Художников BMW врезается в троллейбус и дальше, по понятным причинам, ехать не может. 27-летний водитель выскакивает из салона... и дальше происходит кое-что интересное. Он добегает до ближайшей урны и как будто-то что-то бросает в неё. После этого полиция валит гонщика на землю и после непродолжительной борьбы задерживает.
Погоня за BMW M3 началась после того, как водитель проигнорировал требование остановки на Северном проспекте. Свой поступок мужчина объяснил тем, что давно мечтал погоняться с полицией. «Фонтанка» выяснила, что правила 27-летний Стефан в принципе не уважает — с 2016 года за ним числится около 150 штрафов, в том числе за опасную езду по встречной полосе.