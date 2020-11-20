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Владелец BMW, закосплеивший героя GTA, с 2016 года накопил под 150 штрафов. Он уважает немецкий автопром

27-летний владелец BMW, самоуничтожившегося в результате полицейской погони в Калининском районе Петербурга, не любит ездить по правилам. Опасный стиль вождения — его стиль жизни. Это следует из количества административных протоколов, составленных ГИБДД.

Как выяснила «Фонтанка» 20 ноября, на счету Стефана (так зовут водителя) с 2016 года около 150 штрафов. Неоднократно наказывали любителя гонок в том числе и за выезд на встречную полосу.

Петербуржец, судя по всему, предан немецкому автопрому. Пока у него было всего лишь две машины, но обе — BMW.

Напомним, водитель, устроивший громкую погоню и впечатляющую аварию объяснил свой поступок мечтой погоняться с полицией. Остановил его троллейбус. Теперь Стефана ждут штрафы за неостановку по требованию полиции, отсутствие страховки, отсутствие с собой прав и проезд не запрещающий сигнал светофора – всего 6 штук.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (14)

Павел Воронов
Зачем он так?..
razdva.spb
БМВ головного мозга
Alex000
- самоуничтожившегося
Стоит добавить "наконец-то". Одной смертельной опасностью на дорогах меньше.
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