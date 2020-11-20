27-летний владелец BMW, самоуничтожившегося в результате полицейской погони в Калининском районе Петербурга, не любит ездить по правилам. Опасный стиль вождения — его стиль жизни. Это следует из количества административных протоколов, составленных ГИБДД.



Как выяснила «Фонтанка» 20 ноября, на счету Стефана (так зовут водителя) с 2016 года около 150 штрафов. Неоднократно наказывали любителя гонок в том числе и за выезд на встречную полосу.



Петербуржец, судя по всему, предан немецкому автопрому. Пока у него было всего лишь две машины, но обе — BMW.

