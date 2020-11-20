На перекресте проспектов Просвещения и Художников в ночь на 20 ноября шумно закончилась полицейская погоня за BMW M3.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», BMW, который преследовали 10 нарядов полиции, остановил троллейбус. «Все звезды собрал, как в GTA», — пишет один очевидец, вспоминая компьютерную игру Grand Theft Auto. «Водитель при попытке сбежать был задержан сотрудниками полиции», — уточняет другой.

«Выскочил из машины, обежал троллейбус спереди, начал метаться — влево или вправо ему бежать. Тут же машина ДПС подъехала, перегородив ему движение вперед, сотрудник выбежал и, пока преступник был в растерянности, скрутили его», — рассказал «Фонтанке» Алексей, который застал кульминацию погони. Он добавил, что BMW загорелась под моторным отсеком, машину успели потушить из огнетушителей.