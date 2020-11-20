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«Все звезды собрал, как в GTA». На проспекте Просвещения в Петербурге полицейская погоня закончилась разбитым BMW

На перекресте проспектов Просвещения и Художников в ночь на 20 ноября шумно закончилась полицейская погоня за BMW M3.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», BMW, который преследовали 10 нарядов полиции, остановил троллейбус. «Все звезды собрал, как в GTA», — пишет один очевидец, вспоминая компьютерную игру Grand Theft Auto. «Водитель при попытке сбежать был задержан сотрудниками полиции», — уточняет другой.

«Выскочил из машины, обежал троллейбус спереди, начал метаться — влево или вправо ему бежать. Тут же машина ДПС подъехала, перегородив ему движение вперед, сотрудник выбежал и, пока преступник был в растерянности, скрутили его», — рассказал «Фонтанке» Алексей, который застал кульминацию погони. Он добавил, что BMW загорелась под моторным отсеком, машину успели потушить из огнетушителей.

Судя по фотографиям, BMW в результате практически лишилась передней части. Троллейбус, по словам очевидцев, не пострадал — и вскоре покинул место аварии своим ходом.

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Комментарии (4)

Nafanka
И таки, разве мИ скучно живём?! )))
Киргуду
А я-то думаю: куда это полиция пролетела со всей иллюминацией и тоже с намеком на ГТА, только без причастных, зрителей и последствий.
Oleg_I
Wasted
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