Автомобилист, которого минувшей ночью задержали сотрудники ГИБДД в Калининском районе Петербурге, был трезв. Он объяснил полицейским, зачем стал удирать.
Подробности инцидента сообщает 20 ноября «Дорожный инспектор». По предварительной информации, накануне около 23:30 на Северном проспекте, у дома 44, корпус 2, сотрудники ДПС ОГИБДД по Калининскому району дали сигнал остановиться водителю BMW M3. Он требование проигнорировал. Началась погоня. В 23:50 на пересечении проспектов Просвещения и Художников беглец не не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре троллейбус, легковая машина загорелась.
Никто не пострадал. За рулём БМВ, как оказалось, находился мужчина 1993 года рождения. По его словам, он всегда мечтал удрать от ДПС и использовал забытое дома водительское удостоверение как повод погоняться с инспекторами, отмечает «Дорожный инспектор». По поводу ДТП водитель сказал: «Всё бывает, не оттормозился, большая скорость была».
Теперь ему придётся разбираться с последствиями опрометчивого поступка. Кроме разбитого автомобиля это штрафы за неостановку по требованию полиции, отсутствие страховки, отсутствие с собой прав и проезд не запрещающий сигнал светофора – всего 6 штук.