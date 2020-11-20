Автомобилист, которого минувшей ночью задержали сотрудники ГИБДД в Калининском районе Петербурге, был трезв. Он объяснил полицейским, зачем стал удирать.

Подробности инцидента сообщает 20 ноября «Дорожный инспектор». По предварительной информации, накануне около 23:30 на Северном проспекте, у дома 44, корпус 2, сотрудники ДПС ОГИБДД по Калининскому району дали сигнал остановиться водителю BMW M3. Он требование проигнорировал. Началась погоня. В 23:50 на пересечении проспектов Просвещения и Художников беглец не не справился с управлением и врезался в стоящий на светофоре троллейбус, легковая машина загорелась.