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Международная федерация хоккея собирается отобрать у Белоруссии чемпионат мира и отдать его России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила оставить Белоруссию без чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Минске в 2021 году. Как сообщает 19 ноября обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди в своём твиттере, в качестве замены рассматривается Россия.

В ближайшее время глава ИИХФ Рене Фазель посетит Москву с целю провести переговоры с руководством Федерации хоккея России по этому вопросу. При этом Латвия сохранит свою часть соревнований, которые изначально планировалось провести совместно с Белоруссией.

О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались о возможном бойкоте белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.

Белоруссия протестует с 9 августа. Именно в этот день в стране прошли выборы президента, в которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующих жестко задерживают, сажают в изоляторы, где избивают, после чего решают их судьбу через суд. ЕС отреагировал на сложившуюся ситуацию санкциями. Россия заявила, что поддерживает легитимного президента.

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