Международная федерация хоккея собирается отобрать у Белоруссии чемпионат мира и отдать его России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила оставить Белоруссию без чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Минске в 2021 году. Как сообщает 19 ноября обозреватель журнала The Hockey News Райан Кеннеди в своём твиттере, в качестве замены рассматривается Россия.



В ближайшее время глава ИИХФ Рене Фазель посетит Москву с целю провести переговоры с руководством Федерации хоккея России по этому вопросу. При этом Латвия сохранит свою часть соревнований, которые изначально планировалось провести совместно с Белоруссией.

