FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Врачи обнаружили, что аллергики реже заражаются коронавирусом

Люди с аллергией менее подвержены заражению коронавирусом. Об этом 19 ноября заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина.

«Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», — цитирует Ревякину РИА Новости.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск летального исхода при коронавирусе в 12 раз. В более тяжелой форме COVID-19 протекает у курильщиков, напомнили в Роспотребнадзоре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Урус-Баши
Отключите "предлагать завершение текста" или что-то подобное в редакторе, иначе будете писать в газете, как я через телефон. Иногда смешно получается.
264100781
рецепторный должно быть, видимо. ЕГЭ не сдавал)
Cashmare
"так устроен рецептурный аппарат" - шта? рецептУрный? это так дохтур сказала? или опять жертвы егэ с т9 забавляются?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний