Врачи обнаружили, что аллергики реже заражаются коронавирусом

Люди с аллергией менее подвержены заражению коронавирусом. Об этом 19 ноября заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Ревякина.



«Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», — цитирует Ревякину РИА Новости.



Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал, что сердечно-сосудистые заболевания повышают риск летального исхода при коронавирусе в 12 раз. В более тяжелой форме COVID-19 протекает у курильщиков, напомнили в Роспотребнадзоре.

