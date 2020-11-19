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В Минздраве рассказали, что повышает риск летального исхода при коронавирусе в 12 раз

Сердечно-сосудистые заболевания резко увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции. Об этом 19 ноября заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

«Болезни сердца повышают вероятность осложнений от COVID-19 для таких пациентов, частота госпитализации которых возрастает в 6 раз, а летальность среди них по последним данным увеличивается — в 12 раз», — цитирует специалиста «Российская газета».

По словам врача, проблемы с кровообращением наблюдаются у каждого третьего переболевшего коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

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Комментарии (1)

муматор
ага, с учётом того, что смертность от ССЗ на первом месте, это очень глубокомысленное заявление.
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