FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме». Роспотребнадзор призвал отказаться от курения

В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор рассказал о негативном влиянии курения на течение коронавирусной инфекции.

«У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — сообщает 19 ноября Роспотребнадзор на своем сайте.

В ведомстве призвали отказаться от употребления табака и выполнять рекомендации по поводу борьбы с коронавирусом. Курение — «одна из самых значительных угроз здоровью человека», подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Исследования показывают, что вредная привычка сокращает жизнь мужчины почти на 12 лет, а женщины — на 11. Эпидемиологи и раньше предупреждали, что курильщики имеют больше шансов заразиться коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Ser_N0771
@курильщики имеют больше шансов заразиться коронавирусом.@ - особенно если чужие бычки докуривать
:)
(черный юмор)
Агроном аэродрома
Опять веганы повылазили..
Путин Лутин
Глебыч! Кхе-кхе! Как же так???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний