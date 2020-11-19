«У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме». Роспотребнадзор призвал отказаться от курения

В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор рассказал о негативном влиянии курения на течение коронавирусной инфекции.
«У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — сообщает 19 ноября Роспотребнадзор на своем сайте.
В ведомстве призвали отказаться от употребления табака и выполнять рекомендации по поводу борьбы с коронавирусом. Курение — «одна из самых значительных угроз здоровью человека», подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Исследования показывают, что вредная привычка сокращает жизнь мужчины почти на 12 лет, а женщины — на 11. Эпидемиологи и раньше предупреждали, что курильщики имеют больше шансов заразиться коронавирусом.