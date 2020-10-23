Эпидемиолог рассказал про шансы курильщиков заразиться коронавирусом

Курильщики имеют больше шансов заразиться коронавирусом, поскольку у них выше представленность рецептора АСЕ2, через который инфекция попадает в организм. Об этом 23 октября рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.



По словам Тотоляна, рецептор является своеобразной входной дверью для вируса. «У курильщиков представленность рецептора ACE2 намного выше, чем у некурильщиков», — сказал он РИА Новости.



Он пояснил, что это опровергает звучавшее в начале пандемии высказывание, что курение якобы защищает от коронавируса.

