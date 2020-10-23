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23.10.2020 09:08
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Эпидемиолог рассказал про шансы курильщиков заразиться коронавирусом

Курильщики имеют больше шансов заразиться коронавирусом, поскольку у них выше представленность рецептора АСЕ2, через который инфекция попадает в организм. Об этом 23 октября рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

По словам Тотоляна, рецептор является своеобразной входной дверью для вируса. «У курильщиков представленность рецептора ACE2 намного выше, чем у некурильщиков», — сказал он РИА Новости.

Он пояснил, что это опровергает звучавшее в начале пандемии высказывание, что курение якобы защищает от коронавируса.

Ранее эпидемиолог опроверг миф, что дети являются главными разносчиками коронавируса. Дело все в том же рецепторе, который в юном возрасте представлен мало, а увеличивается с годами, достигая максимума к пожилому возрасту.

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Комментарии (12)

Wuhan Proletarian
Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!
marinamg
Странно, что не пробовали до сих пор никотином на Этот вирус подействовать! А может, этот злодей сразу загнётся и сбежит..??!.
260657101
Такие заявления должны подкрепляется или достоверными исследованиями, или даваться в качестве предположений. Как раз наоборот есть исследования, но еще не релевантные , что как раз у заядлых курильщиков поражена слизистая и вирусу сложнее закрепиться и остаться на поверхности. Настоящий специалист, не может безапелляционно утверждать, как в данном случае, если у него нет всех данных. А как раз отличительная черта большинства отечественных "экспертов" и реальных тоже, так это то что их поведение , как у истинны в последней инстанции.
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