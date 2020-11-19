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«Безумие от безысходности». В Новосибирской области мужчина залил аптеку фекалиями за отказ продать антибиотики

Отказ фармацевта продать антибиотики жителю Новосибирской области вызвал у того неожиданную реакцию. Аптеку придется отмывать от отходов жизнедеятельности.

О происшествии в аптеке Бердска на Первомайской улице 19 ноября сообщает местный портал Svidetel24. У посетителя, который попросил продать ему препарат, рецепта с собой не оказалось, и он получил логичный отказ, который вывел его из себя. Мужчина достал банку с фекалиями и разбил ее об пол в помещении, после чего скрылся.

«Человек был настроен сделать пакость. Это просто безумие от безысходности», — цитирует издание свидетеля.

Пол и шкафы оказались залиты и забрызганы зловонной жидкостью. О том, обратились ли сотрудницы в полицию, не сообщается.

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Комментарии (10)

vic_5e4cd1938d1a8
Засранец.
Ему не антибиотик был нужен, а была потребность дерьмом кидаться.
COVID-2036
шаланды, полные кефалий, в аптеку костя приводил... и все аптекари вставали, когда в аптеку он входил
MrPegge
Врачам надо анальные пробки вставлять, на большом железном замке. И срать разрешать только после предварительного анализа, а то мало ли, канализация в опасности!
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