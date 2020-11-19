«Безумие от безысходности». В Новосибирской области мужчина залил аптеку фекалиями за отказ продать антибиотики

Отказ фармацевта продать антибиотики жителю Новосибирской области вызвал у того неожиданную реакцию. Аптеку придется отмывать от отходов жизнедеятельности.



О происшествии в аптеке Бердска на Первомайской улице 19 ноября сообщает местный портал Svidetel24. У посетителя, который попросил продать ему препарат, рецепта с собой не оказалось, и он получил логичный отказ, который вывел его из себя. Мужчина достал банку с фекалиями и разбил ее об пол в помещении, после чего скрылся.

«Человек был настроен сделать пакость. Это просто безумие от безысходности», — цитирует издание свидетеля.

