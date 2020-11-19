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Иностранные интернет-платформы хотят наказать за цензуру СМИ

В Госдуму 19 ноября собираются внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом документа. По его словам, авторы законопроекта — парламентарии от разных фракции.

Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное Собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Собеседник РИА отметил, что интернет-платформам (соцсетям и крупным IT-платформам) будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности: блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.

«Принципов в законе прописано несколько. Первое — это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй — когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — сказал источник.

Решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД.

В среду стало известно, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE», чьи видео с октября перестали попадать в раздел «В тренды». В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой «ограничить распространение материалов популярного российского автора».

Ранее Роскомнадзор уже направлял в адрес Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.

Кроме того, видеохостинг YouTube ранее заблокировал аккаунты канала «Царьград», информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24». Также Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан».

Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.

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Комментарии (7)

efela
Тоже не понимаю, зачем они туда лезут. В госдуме, видимо, не очень понимают что такое частная собственность - а "иностранные платформы" являются частными, т.е. собственник может там устанавливать собственные правила - например, сливать фейкньюс от Симонян.
***_555
А зачем они пихают своё дерьмо в иностранные платформы? Пусть пропагандонят в своих чатиках.
260642921
Почему так мало новостей из зоопарка и так много новостей из Госдумы? Я считаю, это цензура!
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