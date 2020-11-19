Иностранные интернет-платформы хотят наказать за цензуру СМИ

В Госдуму 19 ноября собираются внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом документа. По его словам, авторы законопроекта — парламентарии от разных фракции.

Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное Собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Собеседник РИА отметил, что интернет-платформам (соцсетям и крупным IT-платформам) будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности: блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.