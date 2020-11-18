FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Министр сельского хозяйства Дании подал в отставку после скандала с уничтожением всех норок в стране

Министр продовольствия, рыболовства и сельского хозяйства Дании Могенс Енсен, на которого обрушилась вся критика после решения правительства уничтожить всех норок в стране из-за риска распространения коронавируса, подал в отставку.

«Я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку из правительства. Могу отметить, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий», — написал он в Twitter.

Пользователи отреагировали с пониманием. Многие в комментариях говорят министру спасибо за старания. «Приятно, что вы берете на себя ответственность, даже если это не ваша идея. Все мы знаем, что приказ исходил сверху», — отметил один из пользователей. Другие задаются вопросом, останется ли на посту премьер-министр Метте Фредериксен.

Коронавирус распространился более чем на тысяче норковых ферм в Дании, и правительство страны приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах. Спустя неделю Могенсу Енсену после большого потока критики от норководов и защитников животных пришлось извиниться за «неясность в подходе правительства к своим полномочиям» — оказалось, что власти не имеют юридических оснований для того, чтобы требовать забоя всех норок. Уничтожение пришлось оставить в качестве рекомендации. Тем не менее премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что придётся менять законодательство.

Крупнейший в мире производитель норкового меха в мире, датская компания Kopenhagen Fur анонсировала постепенный уход с рынка после того, как потеряла домашнее производство.

Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. По данным минпромторга, в 2019 году на долю страны приходилось около 25 % мирового экспорта — более 730 млн долларов.

Вирус у норок обнаружили ещё в пяти странах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Alex001
Вот так оно в странах с реальной демократией и работает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний