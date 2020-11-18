Министр сельского хозяйства Дании подал в отставку после скандала с уничтожением всех норок в стране

Министр продовольствия, рыболовства и сельского хозяйства Дании Могенс Енсен, на которого обрушилась вся критика после решения правительства уничтожить всех норок в стране из-за риска распространения коронавируса, подал в отставку.

«Я сегодня сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку из правительства. Могу отметить, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий», — написал он в Twitter.



Пользователи отреагировали с пониманием. Многие в комментариях говорят министру спасибо за старания. «Приятно, что вы берете на себя ответственность, даже если это не ваша идея. Все мы знаем, что приказ исходил сверху», — отметил один из пользователей. Другие задаются вопросом, останется ли на посту премьер-министр Метте Фредериксен.