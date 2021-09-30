В Финляндии норок начнут прививать от коронавируса

Агентство пищевых продуктов Финляндии выдало разрешение на применение вакцины для норок. Об этом 30 сентября сообщается на сайте Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR).



Экспериментальный Препарат разработан FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Он получил название FurcoVac.



«Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса», — заявила глава FIFUR Марья Тиура (цитата по ТАСС).



Осенью прошлого года в Дании у норок выявили новый мутировавший штамм коронавируса. Правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения заболевания, которое быстро распространилось среди животных и было обнаружено у нескольких человек. Через некоторое время выяснилось, что власти не имели права истреблять всех норок в стране. После скандала министр сельского хозяйства Дании подал в отставку. По данным властей, в стране было от 15 до 17 миллионов норок. Большую часть сожгли, но мусоросжигательные заводы не справлялись, и поэтому часть трупов была захоронена на территории Ютландии.