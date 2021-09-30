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В Финляндии норок начнут прививать от коронавируса

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Агентство пищевых продуктов Финляндии выдало разрешение на применение вакцины для норок. Об этом 30 сентября сообщается на сайте Финской ассоциации заводчиков пушных зверей (FIFUR).

Экспериментальный Препарат разработан FIFUR совместно с группой ученых Хельсинкского университета. Он получил название FurcoVac.

«Финская пушная промышленность станет первым оператором в ЕС, который будет вакцинировать животных против коронавируса», — заявила глава FIFUR Марья Тиура (цитата по ТАСС).

Осенью прошлого года в Дании у норок выявили новый мутировавший штамм коронавируса. Правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения заболевания, которое быстро распространилось среди животных и было обнаружено у нескольких человек. Через некоторое время выяснилось, что власти не имели права истреблять всех норок в стране. После скандала министр сельского хозяйства Дании подал в отставку. По данным властей, в стране было от 15 до 17 миллионов норок. Большую часть сожгли, но мусоросжигательные заводы не справлялись, и поэтому часть трупов была захоронена на территории Ютландии.

В конце 2020 года Россельхознадзор заявил, что проводит испытания вакцины от коронавируса для норок.

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Комментарии (4)

zzz34
Когда будут прививать тараканов? они бегают и разносят коронавирус
Dazdraperma
Что за дискриминация в отношении диких белок, а также домашних кроликов и кошек? Они тоже хотят жить, и потому привиться от страшного вируса
Swebaka
Хоть кому-то счастье )
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