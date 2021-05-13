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В Дании начали откапывать 4 миллиона норок, убитых из-за коронавируса. Теперь их сожгут

Эксгумацию забитых из-за коронавируса норок начали в Дании

В Дании начали выкапывать норок, которых правительство приказало убить из-за мутировавшего коронавируса у животных. Как передает 13 мая агентство Ritzaus Bureau, тела животных, выкопанные из земли экскаватором, будут направлены в защищённых от протекания контейнерах на кремацию.

Животных захоронили в прошлом году в Карупе и Хольстебро. Всего будет проведена утилизация 13,3 тонны трупов.

Осенью в Дании у норок выявили новый мутировавший штамм коронавируса. Правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения заболевания, которое быстро распространилось среди животных и было обнаружено у нескольких человек. Позже выяснилось, что власти не имели права истреблять всех норок в стране. После скандала министр сельского хозяйства Дании подал в отставку.

По данным властей, в стране было от 15 до 17 миллионов норок. Большую часть сожгли, но мусоросжигательные заводы не справлялись, и поэтому часть трупов была захоронена на территории Ютландии. Местные жители выступали против захоронения, так как опасались за своё здоровье.

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Комментарии (2)

Alkaline
*стюардесса*
265916485
Какие все таки они умные! Эти западные капиталисты!!)
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