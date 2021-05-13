В Дании начали откапывать 4 миллиона норок, убитых из-за коронавируса. Теперь их сожгут

В Дании начали выкапывать норок, которых правительство приказало убить из-за мутировавшего коронавируса у животных. Как передает 13 мая агентство Ritzaus Bureau, тела животных, выкопанные из земли экскаватором, будут направлены в защищённых от протекания контейнерах на кремацию.



Животных захоронили в прошлом году в Карупе и Хольстебро. Всего будет проведена утилизация 13,3 тонны трупов.



Осенью в Дании у норок выявили новый мутировавший штамм коронавируса. Правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения заболевания, которое быстро распространилось среди животных и было обнаружено у нескольких человек. Позже выяснилось, что власти не имели права истреблять всех норок в стране. После скандала министр сельского хозяйства Дании подал в отставку.

