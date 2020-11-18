Петербурженка нашла способ вызволить свои деньги из рук вероятных обманщиков. Они должны ей в два раза больше заплаченного

Жительница Петербурга выиграла судебный спор с компанией, сотрудников которой горожане называют «разводилами и лохотронщиками». Пока некоторые обманутые обсуждают отказы в возбуждении уголовных дел, она вооружилась договором и пошла требовать положенное.

О решении 18 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. С иском к ООО «Панорама» обратилась гражданка Иванова после того как деньги, 250 тысяч рублей, ей не стали возвращать добровольно. Договор об оказании консультационных услуг Иванова заключила в марте этого года, придя в офис на Двинскую улицу. Консультировать ее должны были две недели, но новыми знаниями женщина так и не обогатилась.

В иске она попросила вернуть ей деньги, так как услуга оказана не была, оплатить неустойку, взыскать штраф, судебные расходы и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч. Суд удовлетворил почти все, снизив размер компенсации. В итоге вышло 568 тысяч рублей. Представители компании на заседание не пришли. Иванова, судя по базам судов, была первой, кто обратился к «Панораме» с таким иском. Правда, и компания существует только с февраля этого года и, судя по данным «СПАРК», вскоре будет ликвидирована, в настоящее время ее счета заморожены ФНС. У компании нет сайта, но полно отзывов на сторонних ресурсах. Встретить ее название можно в многочисленных реестрах недобросовестных работодателей, а также порталах, посвященных брокерам и торговле на рынке ценных бумаг. Судя по ним, сотрудники «Панорамы» находили резюме, звонили, предлагали работу и звали в офис. После короткого собеседования на должность офис-менеджера и подобные, соискателя приглашали на обучение. Там некоторое время рассказывали про торги и котировки, а затем предлагали и самому вложиться, многих уговаривали взять кредит. Одна из пострадавших описывала увиденное — некий молодой человек, якобы совершив успешную сделку, радостно «ударил в рынду», а «коллеги» поддержали его аплодисментами.