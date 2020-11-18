Выбирая между дорогостоящим Лондоном и надоевшей Турцией, некоторые жители Петербурга решили устроить себе экзотический отпуск в загадочной Танзании. «Фонтанка» подсмотрела за тем, как им отдыхается, в Instagram.
Судя по снимкам, которые петербуржцы публикуют в соцсети, одиночной поездке в малоизученную страну они предпочитают путешествие в компании. Как правило, для отпуска выбирают вторую половинку, но есть и смельчаки, которые берут с собой маленьких детей, не боясь многочасовых перелетов и других сложностей.
«Как на Занзибаре с детьми? Круто, очень и очень круто. Многие пугались, услышав, куда мы полетели... Экзотика, Африка, джунгли, антисанитария и так далее. Но по факту здесь абсолютно такой же курорт, как и сотни других, к которым мы привыкли», — оставила отзыв под своими снимками петербурженка Полина.
Если закрыть глаза на геолокацию над фотографиями «Занзибар», можно подумать, что они были сделаны на Мальдивах, или, например, Бали. На подобные мысли наводят голубая вода, белоснежный песок, яркое солнце и, как следствие, — золотистый загар отдыхающих.
«Открыл для себя Африку. И это определенно стоит того, чтобы 10 часов трястись в самолете», — делится первыми впечатлениями Антон из Петербурга. «Так занзибарно!» — оставила восторженный комментарий под личными фотографиями его землячка Алла.
Россия возобновила авиасообщение с Танзанией, а также Турцией и Великобританией 1 августа. В МИД РФ, комментируя предоставленную россиянам возможность посетить в период пандемии Танзанию, заявили, что это «очень популярное место». Ранее «Фонтанка» выяснила, почему эту страну называют «Мальдивами для нищих» и «Меккой секс-туризма для пожилых европеек».