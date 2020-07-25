Танзания открывается для россиян, потому что это «очень популярное место»
Причину, по которой первой в списке открытых для россиян стран оказалась Танзания, 25 июля объяснила Мария Захарова. Все дело в популярности.
Высказалась официальный представитель МИД на шоу «Виттель. Реальность», которое транслируется на YouTube. Сперва она отметила, что в России принято сначала «все обсмеивать». Место, по ее словам, популярное, а выводы сделаны на основе количества людей, которых вернули из Танзании на вывозных рейсах. Самолеты были и два месяца назад, и сейчас люди улетают, уверяет Захарова.
О том, что первыми для россиян открываются Турция, Великобритания и Танзания стало известно накануне. Лететь можно с 1 августа. Что делать на Занзибаре, можно прочитать здесь.
Сервис по поиску билетов Aviasales после новостей об открытии границ сообщил, что интерес к Турции вырос в три раза, сколько стоят билеты в Лондон, смотрели в пять раз больше, как добраться до Танзании, стали выяснять в 70 раз больше.