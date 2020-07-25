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25.07.2020 15:26
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Танзания открывается для россиян, потому что это «очень популярное место»

Причину, по которой первой в списке открытых для россиян стран оказалась Танзания, 25 июля объяснила Мария Захарова. Все дело в популярности.

Высказалась официальный представитель МИД на шоу «Виттель. Реальность», которое транслируется на YouTube. Сперва она отметила, что в России принято сначала «все обсмеивать». Место, по ее словам, популярное, а выводы сделаны на основе количества людей, которых вернули из Танзании на вывозных рейсах. Самолеты были и два месяца назад, и сейчас люди улетают, уверяет Захарова.

О том, что первыми для россиян открываются Турция, Великобритания и Танзания стало известно накануне. Лететь можно с 1 августа. Что делать на Занзибаре, можно прочитать здесь.

Сервис по поиску билетов Aviasales после новостей об открытии границ сообщил, что интерес к Турции вырос в три раза, сколько стоят билеты в Лондон, смотрели в пять раз больше, как добраться до Танзании, стали выяснять в 70 раз больше.

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Комментарии (7)

Fantanka.ru
...
Летят они в Танзанию, Танзанию, Танзанию,
И я хочу в Танзанию — к далёким берегам!
...
слова из песни "На далёком Занзибаре"
(Редьярд Киплинг/Самуил Яковлевич Маршак)
hal9000
Судя по фотографиям этого Занзибара..все кто там был по возвращении оттуда чувствуют что их кто то кинул на бабки...
***_555
Это у неё болезнь или она так издевается?
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