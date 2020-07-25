Танзания открывается для россиян, потому что это «очень популярное место»

Причину, по которой первой в списке открытых для россиян стран оказалась Танзания, 25 июля объяснила Мария Захарова. Все дело в популярности.



Высказалась официальный представитель МИД на шоу «Виттель. Реальность», которое транслируется на YouTube. Сперва она отметила, что в России принято сначала «все обсмеивать». Место, по ее словам, популярное, а выводы сделаны на основе количества людей, которых вернули из Танзании на вывозных рейсах. Самолеты были и два месяца назад, и сейчас люди улетают, уверяет Захарова.

