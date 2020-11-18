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В Петербурге осудили живущего на улице уничтожителя роскоши. Его домом на два года станет колония

Охваченный огнем дорогой автомобиль решил судьбу его поджигателя, который называл своим домом улицу. Ближайшие пару лет пироман проведет в колонии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 ноября, на скамье подсудимых оказался Александр Колотев. В начале августа этого года он взял деревянные ящики и поставил их на бетонную клумбу, рядом с которой был припаркован Porsche Cayenne. Бросив спичку в сторону легковоспламеняющегося дерева, он наблюдал, как пламя перекинулось на дорогой автомобиль, а затем скрылся с места происшествия. Также его авторству принадлежат еще два поджога — Volkswagen Golf и Chevrolet TrailBlazer.

Московский районный суд учел, что мужчина совершил преступления средней тяжести, на учетах в ПНД и НД не состоит, официально не трудоустроен, имеет ряд хронических заболеваний, вину признал полностью, и на два года определил его в колонию-поселение. Помимо этого, почти два миллиона ему предстоит выплатить владельцам сгоревших машин.

Как ранее писала «Фонтанка», от Porsche Cayenne остался «белый скелет», а поджигатель смог находиться на свободе еще чуть более двух недель, после чего его задержали и арестовали. Проверка его личности показала, что ему немного за пятьдесят и он бездомный.

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Комментарии (2)

zavval
Брошенной спичкой можно поджечь деревянный ящик только предварительно облив его горючей жидкостью.
IvanLoh
С Робин Гудом тоже похожая история была. А теперь о нем фильмы снимают.
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