В Петербурге осудили живущего на улице уничтожителя роскоши. Его домом на два года станет колония

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 ноября, на скамье подсудимых оказался Александр Колотев. В начале августа этого года он взял деревянные ящики и поставил их на бетонную клумбу, рядом с которой был припаркован Porsche Cayenne. Бросив спичку в сторону легковоспламеняющегося дерева, он наблюдал, как пламя перекинулось на дорогой автомобиль, а затем скрылся с места происшествия. Также его авторству принадлежат еще два поджога — Volkswagen Golf и Chevrolet TrailBlazer.

Московский районный суд учел, что мужчина совершил преступления средней тяжести, на учетах в ПНД и НД не состоит, официально не трудоустроен, имеет ряд хронических заболеваний, вину признал полностью, и на два года определил его в колонию-поселение. Помимо этого, почти два миллиона ему предстоит выплатить владельцам сгоревших машин.

Как ранее писала «Фонтанка», от Porsche Cayenne остался «белый скелет», а поджигатель смог находиться на свободе еще чуть более двух недель, после чего его задержали и арестовали. Проверка его личности показала, что ему немного за пятьдесят и он бездомный.