FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
75.24р89.00р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.08.2020 08:55
4
Печать

В Петербурге нашли серийного поджигателя. На его счету как минимум один «Порше»

Петербургские полицейские нашли того, кто в начале августа в Московском районе сжег «Порше». На его счету еще как минимум еще один пожар.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа, дорогая иномарка загорелась 7 августа около 5 утра во дворе дома 88 по улице Ленсовета. Пожар быстро потушили, но часть кузова и салона «съел» огонь. Сумму ущерба владелец оценил всего в два миллиона.

Сотрудники Московского УМВД сначала установили, что пожар является результатом поджога, а затем нашли и того, кто «бросил спичку». Им оказался 53-летний бездомный. Его задержали 23 августа за поджог другой машины в том же районе — «Фольксвагена» у дома 88 по проспекту Космонавтов. И с 24 августа он находится под арестом.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «умышленное уничтожение имущества».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

fontaner
Вообще, 88, немецкие авто... скинхэд какой-то
fontaner
Жители домов 88 должны бояться
Иван Кадачигов
Из заметки непонятно, стал ли он бомжем ещё до поджога, или как раз поджоги и требуемая компенсация сделали его таковым.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний