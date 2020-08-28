В Петербурге нашли серийного поджигателя. На его счету как минимум один «Порше»

Петербургские полицейские нашли того, кто в начале августа в Московском районе сжег «Порше». На его счету еще как минимум еще один пожар.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа, дорогая иномарка загорелась 7 августа около 5 утра во дворе дома 88 по улице Ленсовета. Пожар быстро потушили, но часть кузова и салона «съел» огонь. Сумму ущерба владелец оценил всего в два миллиона.



Сотрудники Московского УМВД сначала установили, что пожар является результатом поджога, а затем нашли и того, кто «бросил спичку». Им оказался 53-летний бездомный. Его задержали 23 августа за поджог другой машины в том же районе — «Фольксвагена» у дома 88 по проспекту Космонавтов. И с 24 августа он находится под арестом.

