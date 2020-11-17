Вышел трейлер нового фильма «Том и Джерри», который ждут на больших экранах всего мира в 2021 году. Полуанимационная картина, в которой главную роль сыграла актриса Хлоя Морец, переносит героев всеми любимых мультфильмов в Нью-Йорк.



В этот раз Том и Джерри гоняются друг за дружкой по большому городу, его небоскребам и, в частности — по супердорогому отелю, который готовится принять свадьбу тысячелетия (туда-то героиня Хлои Морец и устраивается на работу). Наши герои могут стать реальной помехой для торжества!