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Вышел трейлер полуанимационных «Тома и Джерри»

Вышел трейлер нового фильма «Том и Джерри», который ждут на больших экранах всего мира в 2021 году. Полуанимационная картина, в которой главную роль сыграла актриса Хлоя Морец, переносит героев всеми любимых мультфильмов в Нью-Йорк.

В этот раз Том и Джерри гоняются друг за дружкой по большому городу, его небоскребам и, в частности — по супердорогому отелю, который готовится принять свадьбу тысячелетия (туда-то героиня Хлои Морец и устраивается на работу). Наши герои могут стать реальной помехой для торжества!

Режиссер проекта — Тим Стори.

Ранее фрагменты трейлера утекли в сеть после случайного показа в одном из французских кинотеатров.

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