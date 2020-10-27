В Сеть утёк трейлер полнометражного «Тома и Джерри» с живыми актёрами
По Сети распространяется трейлер нового «Тома и Джерри» с живыми актёрами. Ролик игрового фильма от компании Warner Bros. появился в Интернете раньше даты его официального представления.
Несмотря на не самое лучшее качество, на кадрах можно увидеть Хлою Морец и Майкла Пенью. Премьера запланирована на март 2021 года.
Помимо нарисованных кота и мышонка, которые традиционно играют в догонялки и при этом рушат всё вокруг, аниматоры включили в сюжет слона. В одной из сцен этот персонаж видит Джерри, пугается и выбегает из здания на проезжую часть, разбив стеклянные двери.
Согласно сюжету, проделки мыши угрожают проведению роскошной свадьбы в одном из отелей.
Трейлер «Тома и Джерри» ошибочно показали во французских кинотеатрах, и зрители сняли происходящее на экране.