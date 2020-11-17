Московский Роспотребнадзор разрешил посещать открытые катки без масок и перчаток

Посетителям открытых катков в Москве разрешили находиться на льду без масок и перчаток.



«Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало», — цитирует 17 ноября заявление ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что средства индивидуальной защиты необходимы в раздевалках, около касс, в холлах и вспомогательных помещениях. Также организаторы катков должны усилить «дезинфекционный режим», чтобы бороться с распространением COVID-19.