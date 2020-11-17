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Московский Роспотребнадзор разрешил посещать открытые катки без масок и перчаток

Посетителям открытых катков в Москве разрешили находиться на льду без масок и перчаток.

«Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало», — цитирует 17 ноября заявление ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что средства индивидуальной защиты необходимы в раздевалках, около касс, в холлах и вспомогательных помещениях. Также организаторы катков должны усилить «дезинфекционный режим», чтобы бороться с распространением COVID-19.

«Социальное дистанцирование в полтора метра соблюдать не только в помещениях катка, но и на открытой ледовой площадке», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Столичные власти из-за COVID-19 на два месяца запретили развлекательные, культурные и просветительские мероприятия. Накануне из-за коронавируса закрыли Мавзолей Ленина.

С начала пандемии в России выявили уже 1 971 013 заболевших, из которых 522 456 приходится на Москву.

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Комментарии (5)

/me
Вроде бы про перчатки давно успокоились. Не?
260551481
Граждане, вы особо губы не раскатывайте ! Это для "Ночной лиги", а то как на морду Ротенберга или Тимченко одеть намордник?!
Modest_5e4ce41f7533b
Обязательно всем надо надевать что-то типа фижм диаметром не меньше полутора метров.
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