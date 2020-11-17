Московский Роспотребнадзор разрешил посещать открытые катки без масок и перчаток

Посетителям открытых катков в Москве разрешили находиться на льду без масок и перчаток.
«Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало», — цитирует 17 ноября заявление ведомства ТАСС.
В Роспотребнадзоре при этом подчеркнули, что средства индивидуальной защиты необходимы в раздевалках, около касс, в холлах и вспомогательных помещениях. Также организаторы катков должны усилить «дезинфекционный режим», чтобы бороться с распространением COVID-19.
«Социальное дистанцирование в полтора метра соблюдать не только в помещениях катка, но и на открытой ледовой площадке», — посоветовали в Роспотребнадзоре.
Столичные власти из-за COVID-19 на два месяца запретили развлекательные, культурные и просветительские мероприятия. Накануне из-за коронавируса закрыли Мавзолей Ленина.
С начала пандемии в России выявили уже 1 971 013 заболевших, из которых 522 456 приходится на Москву.