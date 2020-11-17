FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге растёт число школ с карантинными классами

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 61 класс в 30 школах Петербурга переведён на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 17 ноября.

В городе закрыты 16 групп в 11 детских садах. Накануне учились удалённо из-за карантина 64 класса в 27 школах, не принимали воспитанников 15 групп в 10 детских садах. 1357 сотрудников школ находятся на больничном, число заболевших учителей удвоилось по сравнению с первой неделей после осенних каникул.

Удалёнку по желанию выбрал 11 281 ученик, накануне в таком формате занимались на тысячу школьников меньше. «Фонтанка» подробно рассказывала, как проходят уроки.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний