В Петербурге растёт число школ с карантинными классами

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу 61 класс в 30 школах Петербурга переведён на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 17 ноября.



В городе закрыты 16 групп в 11 детских садах. Накануне учились удалённо из-за карантина 64 класса в 27 школах, не принимали воспитанников 15 групп в 10 детских садах. 1357 сотрудников школ находятся на больничном, число заболевших учителей удвоилось по сравнению с первой неделей после осенних каникул.

Удалёнку по желанию выбрал 11 281 ученик, накануне в таком формате занимались на тысячу школьников меньше. «Фонтанка» подробно рассказывала, как проходят уроки.