Национальный архив Финляндии не принимает участие в работе российских историков, которые изучают действия финских оккупационных властей в Карелии в 1941–1944 годах. Об этом «Фонтанке» сказал генеральный директор Национального Архива Финляндии Юсси Нуортева после публикации интервью с организатором «реконструкции жизни и быта малолетних узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов», которая готовится к открытию в Карелии.
«Национальный архив Финляндии не принимает участие в работе группы Сергея Веригина (историк, профессор Петрозаводского государственного университета. — Прим. ред.). Однако документы архива по этому вопросу открыты как для финских, так и для иностранных исследователей. Национальный архив Финляндии придерживается позиции, что все документы, касающиеся военного времени, должны быть открыты для исследователей как в Финляндии, так и в России. «Истинная общая картина событий создается в результате критического исторического исследования и открытой научной дискуссии. Важно, чтобы широкие слои общественности могли следить за этой дискуссии и аргументами сторон», — заявил «Фонтанке» гендиректор Национального Архива Финляндии.
«Документы собирались с особой тщательностью и были опубликованы ещё в 2007–2008 годах по итогам научно-исследовательского проекта», — отметил в свою очередь руководитель проекта по поиску и оцифровке документов, касающихся истории Финляндии, профессор Дмитрий Фролов — начальник направления развития связей с Россией и странами бывшего СССР Национального архива Финляндии.
Ранее организатор реконструкции жизни и быта малолетних узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов, глава фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова заявила «Фонтанке», что финская сторона привлечена к работе российских историков.
«В 2019 году карельское ФСБ рассекретило ряд документов и передало в национальный архив Карелии. И с этими документами российские историки работают в рамках проекта «Без срока давности», где восстанавливают имена узников. Списки узников велись финнами небрежно, и я читала, что в рабочей группе финские историки и национальный архив Финляндии принимают очень активное участие и с удовольствием сотрудничают. <…> Более 50 тысяч человек прошло через лагеря за эти годы», — сказала Абрамова.
Организатор «детского концлагеря» под Кондопогой отметила, что с детьми во время посещения реконструкции переселенческого лагеря будет в том числе работать историк Сергей Веригин. Историк работает с рассекреченными ФСБ в октябре 2019 года архивными документами по финской оккупации Карелии. Следственный Комитет России ранее возбудил дело о геноциде во время финской оккупации. По данным СК, через финские лагеря прошли «не менее 24 тысяч человек».
«Голод, болезни, такие как сыпной тиф, оспа, туберкулез, плохая медпомощь, тяжелый труд, истязания приводили к гибели людей. Фактически мы можем квалифицировать эту политику как геноцид мирного населения. Здесь не было массовых расстрелов, но было создание условий, не совместимых с жизнью. Об этом говорят те документы, которые мы успели обработать, а это, на мой взгляд, только 15–20% от общего массива данных», — говорил историк в сентябре изданию «Карелинформ».
Веригин также является соавтором теории о захоронении в могильнике НКВД Сандармох под Медвежьегорском пленных красноармейцев, а не жертв сталинских репрессий. Теорию через раскопки проверяет Российское Военно-историческое общество экс-министра культуры Владимира Мединского. Исследователь Сандармоха, глава Карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, которому удалось установить имена расстрелянных чекистами узников, с 2016 года преследуется по статьям против детской неприкосновенности. В сентябре 2020 года Дмитриеву увеличили срок наказания.