Национальный архив Финляндии не принимает участие в работе российских историков, которые изучают действия финских оккупационных властей в Карелии в 1941–1944 годах. Об этом «Фонтанке» сказал генеральный директор Национального Архива Финляндии Юсси Нуортева после публикации интервью с организатором «реконструкции жизни и быта малолетних узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов», которая готовится к открытию в Карелии. «Национальный архив Финляндии не принимает участие в работе группы Сергея Веригина (историк, профессор Петрозаводского государственного университета. — Прим. ред.). Однако документы архива по этому вопросу открыты как для финских, так и для иностранных исследователей. Национальный архив Финляндии придерживается позиции, что все документы, касающиеся военного времени, должны быть открыты для исследователей как в Финляндии, так и в России. «Истинная общая картина событий создается в результате критического исторического исследования и открытой научной дискуссии. Важно, чтобы широкие слои общественности могли следить за этой дискуссии и аргументами сторон», — заявил «Фонтанке» гендиректор Национального Архива Финляндии.

«Документы собирались с особой тщательностью и были опубликованы ещё в 2007–2008 годах по итогам научно-исследовательского проекта», — отметил в свою очередь руководитель проекта по поиску и оцифровке документов, касающихся истории Финляндии, профессор Дмитрий Фролов — начальник направления развития связей с Россией и странами бывшего СССР Национального архива Финляндии.

Ранее организатор реконструкции жизни и быта малолетних узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 годов, глава фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова заявила «Фонтанке», что финская сторона привлечена к работе российских историков.

«В 2019 году карельское ФСБ рассекретило ряд документов и передало в национальный архив Карелии. И с этими документами российские историки работают в рамках проекта «Без срока давности», где восстанавливают имена узников. Списки узников велись финнами небрежно, и я читала, что в рабочей группе финские историки и национальный архив Финляндии принимают очень активное участие и с удовольствием сотрудничают. <…> Более 50 тысяч человек прошло через лагеря за эти годы», — сказала Абрамова.

