СК возбудил дело о геноциде мирного населения Карелии во время ВОВ

СК возбудил дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения оккупантами в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Финляндия настаивает на открытии доступа к архивам ФСБ для независимого международного исследования.
«Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили не совместимый с жизнью характер», — сообщила 23 апреля официальный представитель СК Светлана Петеренко.
Следком приводит данные о жертвах: с 1941 по 1944 год в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно. Ведомство добавляет, что сейчас в Карелии живут около двух тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, ставших «свидетелями зверств немецко-финских захватчиков».
Поводом для проверки событий более чем 75-летней давности стало рассекречивание архивов ФСБ осенью 2019 года и дальнейшая публикация информации оттуда в государственном СМИ. Об изучении исторических материалов Следком заявил 20 апреля. РИА Новости накануне опубликовало имена 24 человек, ответственных за массовые убийства в лагерях.
В Финляндии на обвинения отреагировали быстро. И Национальный архив, и министерство иностранных дел заявили, что Финляндия поддерживает независимые исследования даже по «больным» темам и выступает за открытие всех военных архивов, что сама Финляндия уже сделала, а Россия — нет.
МИД страны призвал открыть Финляндии доступ к архивам времён Второй мировой, находящимся в распоряжении ФСБ.
«Это не новая проблема ни для Финляндии, ни для России. Вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был тщательно изучен в суде после войны», — цитирует агентство финский МИД. «Финляндия решительно выступает за предоставление доступа ко всем материалам архива исследователям и всем, кто заинтересован в этом, чтобы помочь общей дискуссии по этим вопросам. Это также относится к материалам, связанным с военнопленными и гражданским населением», — говорится в обращении финского внешнеполитического ведомства.
Финский исследователь Антти Лайне, доцент, изучавший финскую оккупационную администрацию, обвинил Россию в переписывании истории и выразил мнение, что информационная волна в связи с жестоким обращением с гражданским населением в Восточной Карелии во время войны, которая сейчас поднимается в России, и его обозначение как геноцид, является продолжением истории с урочищем Сандармох.
Одна из самых популярных газет в Суоми, Ilta-Sanomat, от имени редакции опубликовала мнение, что, возможно, дело о геноциде стало ответом на то, что «Финляндия недавно осмелилась объявить, что она начнет свое собственное расследование судеб финских жертв сталинских репрессий».
Советско-финская война (1941–1944) (в русскоязычных источниках — обычно Советско-финский фронт Великой Отечественной войны, в финской историографии — «Война-продолжение»). В ходе войны Финляндия выступила на стороне стран Оси с целью возврата утраченных в ходе Зимней войны (1939–1940) территорий, а также захвата территории СССР до «границы трёх перешейков» (Карельского, Олонецкого и Беломорского).
29 июня финские войска начали боевые действия против СССР и к концу 1941 года оккупировали значительную часть территории Карелии, включая её столицу Петрозаводск.
В 1941–1944 годах войска Финляндии участвовали в блокаде Ленинграда.
К концу 1941 года фронт стабилизировался, и в 1942–1943 годах активных боёв на финском фронте не было. В конце лета 1944 года, после тяжёлых поражений, понесённых союзной Германией, и советского наступления в Карелии, Финляндия предложила прекращение огня, которое вступило в действие 4–5 сентября 1944 года.
Финляндия вышла из войны с СССР с заключением договора о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года в Москве. После этого Финляндия, не удовлетворённая скоростью вывода немецких войск со своей территории, начала военные действия против Германии.
Окончательный договор о мире со странами-победительницами был подписан 10 февраля 1947 года в Париже.