СК возбудил дело о геноциде мирного населения Карелии во время ВОВ

СК возбудил дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения оккупантами в Карелии в годы Великой Отечественной войны. Финляндия настаивает на открытии доступа к архивам ФСБ для независимого международного исследования. «Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили не совместимый с жизнью характер», — сообщила 23 апреля официальный представитель СК Светлана Петеренко.

Следком приводит данные о жертвах: с 1941 по 1944 год в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно. Ведомство добавляет, что сейчас в Карелии живут около двух тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, ставших «свидетелями зверств немецко-финских захватчиков».

Фото: Архив Минобороны Финляндии SA-Kuva (фото иллюстративное)

Поводом для проверки событий более чем 75-летней давности стало рассекречивание архивов ФСБ осенью 2019 года и дальнейшая публикация информации оттуда в государственном СМИ. Об изучении исторических материалов Следком заявил 20 апреля. РИА Новости накануне опубликовало имена 24 человек, ответственных за массовые убийства в лагерях.

В Финляндии на обвинения отреагировали быстро. И Национальный архив, и министерство иностранных дел заявили, что Финляндия поддерживает независимые исследования даже по «больным» темам и выступает за открытие всех военных архивов, что сама Финляндия уже сделала, а Россия — нет.

МИД страны призвал открыть Финляндии доступ к архивам времён Второй мировой, находящимся в распоряжении ФСБ. «Это не новая проблема ни для Финляндии, ни для России. Вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был тщательно изучен в суде после войны», — цитирует агентство финский МИД. «Финляндия решительно выступает за предоставление доступа ко всем материалам архива исследователям и всем, кто заинтересован в этом, чтобы помочь общей дискуссии по этим вопросам. Это также относится к материалам, связанным с военнопленными и гражданским населением», — говорится в обращении финского внешнеполитического ведомства. Финский исследователь Антти Лайне, доцент, изучавший финскую оккупационную администрацию, обвинил Россию в переписывании истории и выразил мнение, что информационная волна в связи с жестоким обращением с гражданским населением в Восточной Карелии во время войны, которая сейчас поднимается в России, и его обозначение как геноцид, является продолжением истории с урочищем Сандармох.