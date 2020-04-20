СК рассказал про финские концлагеря в Карелии в период Великой Отечественной. Проверку проводят по статье о геноциде

Следственный комитет изучает рассекреченные управлением Федеральной службы безопасности по Карелии материалы о концентрационных лагерях, созданных на территории республики финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба СК.



«По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ», - говорится в сообщении. Следствие изучает возможное уничтожение военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности.

