СК рассказал про финские концлагеря в Карелии в период Великой Отечественной. Проверку проводят по статье о геноциде
Следственный комитет изучает рассекреченные управлением Федеральной службы безопасности по Карелии материалы о концентрационных лагерях, созданных на территории республики финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба СК.
«По факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР по расовому признаку проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ», - говорится в сообщении. Следствие изучает возможное уничтожение военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности.
«По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети», - заявили в СК.
После изучения рассекреченных материалов следствие даст правовую оценку.
Советско-финская война (1941—1944) (в русскоязычных источниках — обычно Советско-финский фронт Великой Отечественной войны, в финской историографии — «Война-продолжение» ). В ходе войны Финляндия выступила на стороне стран Оси с целью возврата утраченных в ходе Зимней войны (1939—1940) территорий, а также захвата территории СССР до «границы трёх перешейков» (Карельского, Олонецкого и Беломорского).
29 июня финские войска начали боевые действия против СССР и к концу 1941 года оккупировали значительную часть территории Карелии, включая её столицу Петрозаводск.
В 1941—1944 годах войска Финляндии участвовали в блокаде Ленинграда.
К концу 1941 года фронт стабилизировался, и в 1942—1943 годах активных боёв на финском фронте не было. В конце лета 1944 года, после тяжёлых поражений, понесённых союзной Германией, и советского наступления в Карелии, Финляндия предложила прекращение огня, которое вступило в действие 4—5 сентября 1944 года.
Финляндия вышла из войны с СССР с заключением договора о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года в Москве. После этого Финляндия, неудовлетворённая скоростью вывода немецких войск со своей территории, начала военные действия против Германии.
Окончательный договор о мире со странами-победительницами был подписан 10 февраля 1947 года в Париже.