ЕСПЧ рассмотрит законность блокировки Telegram в России

Европейский суд по правам человека принял жалобу о блокировке в России мессенджера Telegram.



«Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах», — сообщает 16 ноября глава «Агоры» Павел Чиков в Telegram.



По его словам, суд в Страсбурге среди прочего задал российским властям вопрос: «Затрагивает ли настоящее дело гарантированную статьей 10 Конвенции свободу выражения мнения?». Также Чиков указывает, что во время процесса было «множество нарушений», среди которых неправильная подсудность и рассмотрение в отсутствие защиты.

