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16.11.2020 13:19
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ЕСПЧ рассмотрит законность блокировки Telegram в России

Европейский суд по правам человека принял жалобу о блокировке в России мессенджера Telegram.

«Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах», — сообщает 16 ноября глава «Агоры» Павел Чиков в Telegram.

По его словам, суд в Страсбурге среди прочего задал российским властям вопрос: «Затрагивает ли настоящее дело гарантированную статьей 10 Конвенции свободу выражения мнения?». Также Чиков указывает, что во время процесса было «множество нарушений», среди которых неправильная подсудность и рассмотрение в отсутствие защиты.

Роскомнадзор в середине 2018 года заявило о начале процесса блокировки Тelegram в России после неисполнения мессенджером требований так называемого закона Яровой. Он обязывал операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. Последняя позиция возмутила создателя Тelegram Павла Дурова, и он отказался предоставлять спецслужбе ключи. Сначала по требованию ФСБ мессенджер был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передавать ключи для расшифровки сообщений 6 лиц, обвиняемых в совершении теракта в Петербурге. Однако полностью заблокировать работу Тelegram в России не удалось. В апреле 2020 года депутаты Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки мессенджера. А 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с Тelegram.

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