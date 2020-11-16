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16.11.2020 11:23
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Президент Украины поздравил Майю Санду с победой на выборах и пригласил в Киев

Президент Украины уже провел телефонный разговор с лидером молдавской партии «Действие и солидарность» Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах, несмотря на то, что официально итоги выборов ещё не озвучены избиркомом. Зеленский таже сообщил Санду, что в ближайшее время ждёт её в Киеве.

«Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев», — написал Зеленский в Twitter.

Накануне в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Претендентами на пост были действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. ЦИК обработал 99,95 % протоколов, лидирует Майя Санду с 57,74 %, Додон набрал 42,26 %. Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

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