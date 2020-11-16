Президент Украины поздравил Майю Санду с победой на выборах и пригласил в Киев
Президент Украины уже провел телефонный разговор с лидером молдавской партии «Действие и солидарность» Майей Санду и поздравил ее с победой на президентских выборах, несмотря на то, что официально итоги выборов ещё не озвучены избиркомом. Зеленский таже сообщил Санду, что в ближайшее время ждёт её в Киеве.
Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів 🇺🇦 🇪🇺 🇲🇩. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020
«Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдавии. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визит коллеги в Киев», — написал Зеленский в Twitter.
Накануне в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Претендентами на пост были действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. ЦИК обработал