У коронавируса и испанского гриппа, который был сто лет назад, есть нечто общее.

Как рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, по пандемии «испанки» можно предположить, как будет развиваться пандемия коронавируса. По-прежнему большое значение иметт коллективный иммунитет.

«У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжёлая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — цитирует медика РИА Новости 16 ноября.