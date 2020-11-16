У коронавируса и испанского гриппа, который был сто лет назад, есть нечто общее.
Как рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, по пандемии «испанки» можно предположить, как будет развиваться пандемия коронавируса. По-прежнему большое значение иметт коллективный иммунитет.
«У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжёлая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — цитирует медика РИА Новости 16 ноября.
По его словам, если ввести жёсткие ограничительные меры, эпидемия может закончиться за полмесяца.
«В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», — продолжил Болибок.
В Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме COVID-19 остановили именно благодаря этой схеме с карантином, отметил Болибок.
Эпидемия испанского гриппа длилась с января 1918 года по 1920 год. Им заболели не менее 550 миллионов человек по всему миру, то есть около 30 % населения планеты), погибли, по разным оценкам, от 17 миллионов до 50—100 миллионов человек.
По данным Университета Хопкинса на утро 16 ноября, в мире коронавирусом заразились более 54 миллионов человек, умерли от него 1,3 миллиона. В России заболели 1,9 миллиона человек. В Петербурге число выявленных случаев заражения за сутки подбирается к 2 тысячам.