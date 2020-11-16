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16.11.2020 07:25
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Медик сравнил коронавирус и «испанку»

У коронавируса и испанского гриппа, который был сто лет назад, есть нечто общее.

Как рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, по пандемии «испанки» можно предположить, как будет развиваться пандемия коронавируса. По-прежнему большое значение иметт коллективный иммунитет.

«У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжёлая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — цитирует медика РИА Новости 16 ноября.

По его словам, если ввести жёсткие ограничительные меры, эпидемия может закончиться за полмесяца.

«В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», — продолжил Болибок.

В Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме COVID-19 остановили именно благодаря этой схеме с карантином, отметил Болибок.

Эпидемия испанского гриппа длилась с января 1918 года по 1920 год. Им заболели не менее 550 миллионов человек по всему миру, то есть около 30 % населения планеты), погибли, по разным оценкам, от 17 миллионов до 50—100 миллионов человек.

По данным Университета Хопкинса на утро 16 ноября, в мире коронавирусом заразились более 54 миллионов человек, умерли от него 1,3 миллиона. В России заболели 1,9 миллиона человек. В Петербурге число выявленных случаев заражения за сутки подбирается к 2 тысячам.

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Комментарии (3)

Alex001
Но вообще в материале есть и доля очень полезной к чтению информации.

"Эпидемия испанского гриппа длилась с января 1918 года по 1920 год. Им заболели не менее 550 миллионов человек по всему миру, то есть около 30 % населения планеты), погибли, по разным оценкам, от 17 миллионов до 50—100 миллионов человек."

17-50 миллионов погибших при испанке. За 2 с небольшим года.
Ковид в сравнении рядом даже близко не валялся.
rastaman
Вот такие «врачи» пошли.
Неужели непонятно, что карантин бесполезен, поскольку после его окончания все просто прйдет по новой?
Вирус никуда не денется.
Нужно учиться с ним жить, вкладывать огромные деньги в медицину, а не придумывать дурацкие ограничения.
Ограничить любой дурак может. Ты реши проблему, чтобы всем хорошо было.
Alex001
Сомнительное изложение.

- В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается
Окей, принято.

- В организме человека вирус не может существовать вечно
А вне организма? Если может (оставим это "если" на месте), то эпидемия вовсе не прекращается, а делает рестарт с момента нового "первого контакта".

- Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает
Это наверное самое прекрасное. Да, уровня "капитана очевидность", но это таки следует за "запереть". Первое в том числе.
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