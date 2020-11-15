В Петербурге выявили почти две тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге за сутки зафиксировано 1944 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает оперативный штаб.



Всего с начала пандемии в городе выявили 81 704 случая заражения COVID-19. По всей России — 22 572 новых заражения за сутки. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 925 825 больных коронавирусом в 85 регионах.



За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 069 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2658 человек. Из них 72 — в обсерваторе, 1728 — контактные, 858 — на самоизоляции.

