FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
15.11.2020 11:06
26
Печать

В Петербурге выявили почти две тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге за сутки зафиксировано 1944 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в городе выявили 81 704 случая заражения COVID-19. По всей России — 22 572 новых заражения за сутки. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 925 825 больных коронавирусом в 85 регионах.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 069 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2658 человек. Из них 72 — в обсерваторе, 1728 — контактные, 858 — на самоизоляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (26)

Bakv
Это кому то нужно. Раздувать панику.
вадики
а Обоссаные кремлеботы жгут))Новая методичка всё нормально-нет никакой паники)))А виноват то Путин и Беглов))Не дожали карантин весной))Был бы нормальный карантин весной с полным закрытием-сейчас бы ничего не было???Вы слышали об вируси в Кетае-его там нет!!!!!!
Валерий Мазнев
В весенний пик число зараженных составляло 541 ( пятого мая)- вспомните какие меры предпринимались тогда, и какие сейчас ( при почти 2000 зараженных в день)- похоже получены указания не обращать внимание на заболевших ( т.е. прорываться через минное поле)- главное не допустить падения экономических показателей...О материальной помощи населению- никто даже не заикается...Лучшей иллюстрации отношения власти к "человеческому ресурсу"- не придумаешь....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний