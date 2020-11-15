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15.11.2020 21:46
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Россия проиграла Турции в матче Лиги наций. В ворота сборной забили два мяча за пять минут

Сборная России проиграла Турции со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги наций, который прошел 15 ноября в Стамбуле. Соперники за пять минут в первом тайме забили два мяча в ворота россиян.

Счет был открыт полузащитником России Денисом Черышевым на 11-й минуте. Через 13 минут Андрей Семенов был удален за фол последней надежды. После борьбы с Семеновым нападающий Турции упал вблизи штрафной и судья показал россиянину красную карточку.

Затем на 27-й минуте у Турции отличился Кенан Караман, а на 32-й — Дженгиз Ундер.

В начале второго тайма, на 52-й минуте, Дженк Тосун реализовал пенальти, сделав счет 3:1. Через 5 минут Далер Кузяев сократил отставание россиян. Встреча завершилась победой Турции.

В минувшую субботу, 7 ноября, в социальных сетях было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на следующий день объявил, что из-за этого форварда пока не будут вызывать в национальную команду. При этом главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил Артема в стартовый состав на игру с «Краснодаром». В итоге Дзюба забил победный гол. По итогам матча его признали лучшим игроком встречи, однако сам Артем отдал награду своему одноклубнику Алексею Сутормину, который недавно потерял отца. После игры Дзюба записал «покаяние» и опубликовал видео в своём Instagram.

«Фонтанке» стали известны обстоятельства появления видео с участием российского форварда. Незадолго до скандала он был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов.

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Комментарии (7)

Yes_5e4d665c7c447
Интересная статья... пойду вздрочну
USSR_forever
пешеходы - кто бы сомневался... они только вискарь хлестать могут и в саунах ххх проводить... в стране столько толковых людей, а страну представляют вот эти... 2 мяча аз 5 минут - вы себе во дворе такое позволяете?! мне кажется, что дворовые команды сегодня гораздо сильнее, чем эта - сборная пешеходов.....
263913591
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