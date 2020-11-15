Россия проиграла Турции в матче Лиги наций. В ворота сборной забили два мяча за пять минут

Сборная России проиграла Турции со счетом 3:2 в матче группового этапа Лиги наций, который прошел 15 ноября в Стамбуле. Соперники за пять минут в первом тайме забили два мяча в ворота россиян.



Счет был открыт полузащитником России Денисом Черышевым на 11-й минуте. Через 13 минут Андрей Семенов был удален за фол последней надежды. После борьбы с Семеновым нападающий Турции упал вблизи штрафной и судья показал россиянину красную карточку.

Затем на 27-й минуте у Турции отличился Кенан Караман, а на 32-й — Дженгиз Ундер.