Сербия ужесточает коронавирусные ограничения, но пока не будет вводить комендантский час
Власти Сербии ужесточают меры борьбы с коронавирусом, но пока не планируют вводить комендантский час. Кабмин в борьбе с пандемией пытается соблюсти баланс между «мерами здравоохранения и экономикой».
«Правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00», — заявила премьер-министр Ана Брнабич в специальном обращении. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.
Глава правительства уточнила, что новые меры действуют с 17 ноября по 1 декабря. По ее словам, введение комендантского часа пока не рассматривается.
«Если станет необходимо, мы придем и к этой мере, но в данный момент не размышляем об этом. Знаем, что это будет следующая мера, но все прогнозы таковы, что принятые до сих пор меры дадут результаты, и число новых зараженных начнет снижаться», — отметила сербский премьер.
Ранее стало известно, что из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Австрии с 17 ноября ужесточают локдаун. Власти вводят на территории государства комендантский час: людям будет запрещено выходить из дома и контактировать друг с другом. Нарушать ограничения можно для выхода в магазин и индивидуальных физических тренировок, но чтобы попасть на улицу, нужно оформить специальный документ.
Кроме того, все школы перейдут на дистанционное обучение, закроются торговые и развлекательные центры, салоны красоты и парикмахерские. Работать будут только магазины с товарами первой необходимости, почта, банки, аптеки и сервисные центры.
Частичный локдаун ранее ввели и другие европейские страны. В Венгрии действует комендантский час, общенациональный карантин ввели в Великобритании, в конце октября на путь введения ограничений встали власти Германии и Франции.