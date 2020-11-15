Сербия ужесточает коронавирусные ограничения, но пока не будет вводить комендантский час

Власти Сербии ужесточают меры борьбы с коронавирусом, но пока не планируют вводить комендантский час. Кабмин в борьбе с пандемией пытается соблюсти баланс между «мерами здравоохранения и экономикой».

«Правительство приняло решение ограничить (запретить) работу ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21.00 до 5.00», — заявила премьер-министр Ана Брнабич в специальном обращении. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.



Глава правительства уточнила, что новые меры действуют с 17 ноября по 1 декабря. По ее словам, введение комендантского часа пока не рассматривается.