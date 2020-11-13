Международный союз конькобежцев отменил финал «Гран-при» по фигурному катанию в Пекине из-за COVID-19

Международный союз конькобежцев отменил финал «Гран-при» по фигурному катанию в Китае из-за COVID-19, а также чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщается в пресс-релизе организации. Они должны были пройти как тестовые соревнования перед Зимней Олимпиадой-2022 в столице КНР.

«Финал «Гран-при»не состоится в запланированные даты и был перенесен на 10–13 декабря», сообщает организация.

На данный момент идут поиски альтернативных вариантов места проведения данных соревнований.