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13.11.2020 22:21
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Международный союз конькобежцев отменил финал «Гран-при» по фигурному катанию в Пекине из-за COVID-19

Международный союз конькобежцев отменил финал «Гран-при» по фигурному катанию в Китае из-за COVID-19, а также чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщается в пресс-релизе организации. Они должны были пройти как тестовые соревнования перед Зимней Олимпиадой-2022 в столице КНР.

«Финал «Гран-при»не состоится в запланированные даты и был перенесен на 10–13 декабря», сообщает организация.

На данный момент идут поиски альтернативных вариантов места проведения данных соревнований.

Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20–22 ноября.

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