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13.11.2020 21:13
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«Это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке».Лукашенко раскритиковал Зеленского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с иностранными журналистами раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского по вопросу санкций против его страны

«Это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция. … Смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Также, отвечая на вопрос журналистов, как Лукашенко относится к намерению Зеленского не использовать слово президент при обращении, напомнил о снижении доверия к самому Зеленскому со стороны украинцев.

«Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По моему, все к тому и идет. С 70 с лишним процентов он недавно обвалился, кто 22%, кто 28%, кто 30% дает. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа», — приводит слова Лукашенко «Пул Первого».

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Комментарии (8)

Pilat
А он еще не закрыл границу для свидомых товаров?!
От же...прости Господи как долго до него доходит.
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