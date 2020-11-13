«Это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке».Лукашенко раскритиковал Зеленского.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе беседы с иностранными журналистами раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского по вопросу санкций против его страны

«Это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это не пошел бы. А ввели, и он побежал следом. Это недостойная позиция. … Смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории», — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Также, отвечая на вопрос журналистов, как Лукашенко относится к намерению Зеленского не использовать слово президент при обращении, напомнил о снижении доверия к самому Зеленскому со стороны украинцев.