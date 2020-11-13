За сутки в больницы Петербурга увезли 854 пациента с коронавирусом. Это новый рекорд

Комитет по здравоохранению сообщил о рекордной госпитализации в Петербурге. За прошедшие сутки в городские стационары, перепрофилированные для приема больных с COVID-19, доставили 854 пациента.



«Это максимальное количество за неделю, — рассказали в комздраве 13 ноября. — Число больных в реанимационных палатах составляет 599 человек, из них 283 находятся на аппаратах ИВЛ. Дефицита аппаратов ИВЛ в городе нет. В стационарах лекарства и средства индивидуальной защиты также имеются в необходимом количестве».

