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13.11.2020 12:50
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За сутки в больницы Петербурга увезли 854 пациента с коронавирусом. Это новый рекорд

Комитет по здравоохранению сообщил о рекордной госпитализации в Петербурге. За прошедшие сутки в городские стационары, перепрофилированные для приема больных с COVID-19, доставили 854 пациента.

«Это максимальное количество за неделю, — рассказали в комздраве 13 ноября. — Число больных в реанимационных палатах составляет 599 человек, из них 283 находятся на аппаратах ИВЛ. Дефицита аппаратов ИВЛ в городе нет. В стационарах лекарства и средства индивидуальной защиты также имеются в необходимом количестве».

Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец признался в интервью «Фонтанке», что вынужден работать в неопределенности. Только одно знает наверняка — если до Нового года заболеваемость и госпитализация продолжат расти, то никаких коек не хватит.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Poganka
Какие действия, такие и результаты...
261217951
Введенные рекомендации не работают. Странно даже.
hill
И шо есть сказать начальнику транспорта цеха?
А те клоуны которые давеча приезжали из не резиновой кака польза, чисто кроме того что пацанчики тусанули в командировке?
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