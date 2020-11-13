FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 12:27
3
Печать

«Это не COVID». Матвиенко объяснила свой кашель

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что простудилась.

«Сейчас кашлять нельзя, прошу меня извинить», — цитирует 13 ноября заявление Матвиенко РИА Новости.

Свой кашель на заседании Совфеда она объяснила «просто простудой». Также она опровергла возможность заражения коронавирусом. «Это не COVID, все проверено», — резюмировала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что соблюдает меры предосторожности для профилактики коронавируса. При этом она уверена, что избыточности в ограничительных мерах быть не должно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

hedgehog_
это потреотический кашел неустановленной этиологии.
Barmaley_5e4d0211d3423
" Это не капец !"
(с)
Масяня.
Печенеги и половцы
Ковидом простудилась.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний