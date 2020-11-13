«Это не COVID». Матвиенко объяснила свой кашель

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что простудилась.

«Сейчас кашлять нельзя, прошу меня извинить», — цитирует 13 ноября заявление Матвиенко РИА Новости.

Свой кашель на заседании Совфеда она объяснила «просто простудой». Также она опровергла возможность заражения коронавирусом. «Это не COVID, все проверено», — резюмировала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что соблюдает меры предосторожности для профилактики коронавируса. При этом она уверена, что избыточности в ограничительных мерах быть не должно.