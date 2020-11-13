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13.11.2020 00:58
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В Лос-Анджелесе на дома упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в районе Пакоима в Лос-Анджелесе, недалеко от небольшого аэропорта, сообщает телеканал NBC.

По данным Федерального управления гражданской авиации, одномоторный самолет Cessna 172 разбился на подходе к взлетно-посадочной полосе аэропорта Уайтмен, частного аэропорта гражданской авиации в округе Лос-Анджелес. Администрация сообщила, что единственным человеком на борту небольшого самолета был пилот, он погиб. Других жертв и пострадавших нет.

Как сообщает NBC Los Angeles, в результате аварии загорелись две машины . Самолет перерезал линии электропередач на улице, и в этом районе было отключено электричество, сообщили NBC в Лос-Анджелесе пожарные.

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