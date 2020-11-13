В Лос-Анджелесе на дома упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в районе Пакоима в Лос-Анджелесе, недалеко от небольшого аэропорта, сообщает телеканал NBC.
По данным Федерального управления гражданской авиации, одномоторный самолет Cessna 172 разбился на подходе к взлетно-посадочной полосе аэропорта Уайтмен, частного аэропорта гражданской авиации в округе Лос-Анджелес. Администрация сообщила, что единственным человеком на борту небольшого самолета был пилот, он погиб. Других жертв и пострадавших нет.
Update: A small plane crashed just outside of Whiteman Airport off Pierce Street, setting multiple cars aflame near homes. https://t.co/j7w0ivxxbZ pic.twitter.com/rHSMD7mB8F— NBC Los Angeles (@NBCLA) November 12, 2020
Как сообщает NBC Los Angeles, в результате аварии загорелись две машины . Самолет перерезал линии электропередач на улице, и в этом районе было отключено электричество, сообщили NBC в Лос-Анджелесе пожарные.