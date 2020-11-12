Азербайджанский посол в РФ: В Карабахе армяне могут получить культурную автономию, а азербайджанцы — возможность вернуться
Посол Азербайджана в России поделился тем, как Баку видит будущее Нагорного Карабаха после соглашения о прекращении огня.
«Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет. <...> Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает», — цитирует 12 ноября заявление Полада Бюльбюль-оглы ТАСС.
По его словам, Баку считает важным возвращение азербайджанского населения на территорию непризнанной республики. Бюльбюль-оглы рассказал, что почти миллион азербайджанцев был изгнаны из Карабаха. Он заверил, что власти должны создать инфраструктуру. «Это непростой процесс», — резюмировал дипломат.
Полад Бюльбюль-оглы также высоко оценил роль России в разрешении кризиса. При этом он добавил, что «Турция — это братская страна» для Азербайджана, поэтому присутствие Анкары в регионе никого не должно пугать. «На Южном Кавказе Россия — Турция — Иран — Азербайджан — это уже конфигурация, которая есть на сегодняшний день», — уверен руководитель азербайджанской дипмиссии.
Дипломат подчеркнул, что, по его оценкам, конфликт полностью урегулирован. «Я думаю, что прежде всего нужно создать экономические условия, надо открыть границы, чтобы люди начали взаимодействовать, начали вести совместный бизнес», — поделился Бюльбюль-оглы.
Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных. МИД РФ заверил, что в Карабахе будут только российские миротворцы.