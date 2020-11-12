Азербайджанский посол в РФ: В Карабахе армяне могут получить культурную автономию, а азербайджанцы — возможность вернуться

Посол Азербайджана в России поделился тем, как Баку видит будущее Нагорного Карабаха после соглашения о прекращении огня.



«Статуса Нагорного Карабаха на сегодня нет. <...> Это может быть в лучшем плане культурная автономия для армянского населения, которое там проживает», — цитирует 12 ноября заявление Полада Бюльбюль-оглы ТАСС.

По его словам, Баку считает важным возвращение азербайджанского населения на территорию непризнанной республики. Бюльбюль-оглы рассказал, что почти миллион азербайджанцев был изгнаны из Карабаха. Он заверил, что власти должны создать инфраструктуру. «Это непростой процесс», — резюмировал дипломат.