Колпинский картель подкрепился в суде. Арбитраж подтвердил решение УФАС по участникам рынка детского питания
Арбитражный суд признал законность решения Санкт-Петербургского УФАС России в отношении участников так называемого «колпинского картеля» на рынке детского питания. В этом деле не обошлось без радиации.
О решении суда УФАС сообщило 12 ноября. Речь идет об администрации Колпинского района, юридическом бюро «Авангард» и 8 компаниях-поставщиках: АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария», ООО «Лимак-Нева», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Евроспецсервис», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «НУР», ООО «Невская дистрибьюторская компания». Ведомство установило, что предприятия при поддержке чиновников и юристов поделили между собой рынок детского питания в 2016–2018 гг. Всего в деле 29 конкурсов с начальной ценой более 650 млн руб. На сентябрь 2018 г. участникам было выплачено почти 455 млн.
«Администрация сообщала будущим победителям конкурсов лимиты финансирования; организации готовили свои предложения, согласовывая между собой цены; этим же известным организациям администрация направляла запросы коммерческих предложений, — поясняет УФАС. — После получения коммерческих предложений в дело вступало юрбюро, которое по поручению администрации готовило техзадание, подсчитывало баллы и писало протоколы рассмотрения заявок. При этом победить могли только заранее известные участники, так как только у них имелись в наличии необходимые протоколы испытания товаров, а также требуемое подтверждение репутации». Ответчики уже находятся под следствием по делу о нарушении конкуренции.
«Фонтанка» подробно рассказывала о колпинском рынке социального питания, отмечая изящество решения. В составе документации указывается специфический пункт, подготовиться к которому, не будучи предупрежденным, невозможно. Например, «протоколы испытаний на радиологические исследования», под которыми понимается конкретно измерение активности стронция-90 в пробах пищевых продуктов.
В конце 2019 года УФАС отчитывалось о том, что за 2 года раскрыло 3 дела о пищевых картелях, не считая колпинского. В одном говорится о АО «КСП Василеостровского района», которое совместно с АО «Фирма Флоридан» и ООО «Воскресенье» с 2015-го по 2017 год участвовало в 50 аукционах на поставку продуктов питания, заключив контракты на общую сумму, превышающую 65,5 млн рублей. В другом — об ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания», которые участвовали в 27 закупках на поставку продуктов питания в лечебные, образовательные и социальные учреждения Санкт-Петербурга. Третье раскрыто в ноябре: УФАС нашло нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Квадрат», ООО «Нур» и ООО «Ленагропром», оказывавших услуги по организации питания в школах Курортного района.