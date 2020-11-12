Виновнику свалки в Веселом Поселке больше не грозит срок. После выплаты многомиллионного ущерба ему назначили штраф
История свалки в Веселом Поселке закончилась прекращением уголовного дела. Главному фигуранту грозило до пяти лет лишения свободы, но, заплатив пару миллионов рублей за причиненный ущерб, он отделался судебным штрафом. Об этом 12 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Невский районный суд прекратил уголовное дело, ранее возбужденное в отношении обвиняемого в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов техдиректора «Нордэкохима» Андрея Кузнецова.
«Дело поступило в суд с ходатайством следствия о прекращении. Участники процесса не возражали. Кузнецов вину признал, раскаялся, ущерб в размере 2 150 000 рублей городу полностью возместил. Представитель комитета (по природопользованию. — Прим. ред.) сообщила суду, что претензий к нему они не имеют», — говорится в сообщении пресс-службы. Кузнецову также предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
С мая по декабрь 2019 года, будучи техдиректором «Нордэкохима», он перевозил химические отходы с площадок ЗАО «Эмлак», АО «Кнауф Петроборд», ООО «Мониторинг» и других на земельный участок, расположенный между Дальневосточным проспектом, 11, и Октябрьской набережной, 38 Б1. Они размещались там не только несанкционированно, но и с нарушением правил хранения.
Кузнецова задержали в июне этого года, этому предшествовали обыски по девяти адресам, которые имеют отношение к компании. НТЦ, по данным СПАРК, принадлежит Марине Зигангировой, она же совладелец ООО «Биоретто», которое производит мыло и прочую бытовую химию. «Нордэкохим» на своем сайте называет себя одной из «ведущих экологических компаний» СЗФО.
Правоохранительные органы обратили внимание на свалку после того, как жители Веселого Поселка подняли над ней квадрокоптер. На ее территории кроме строительных отходов, бытового мусора и автомобильных покрышек нашли ртутные лампы, цистерны с химией и отработанными маслами, коробки со сливами отходов кислых растворов металлов и кислотами, гексаном (содержится в бензине) и реактивами. Уголовное дело было возбуждено по второй части 247-й статьи УК РФ.