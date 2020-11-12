Виновнику свалки в Веселом Поселке больше не грозит срок. После выплаты многомиллионного ущерба ему назначили штраф

История свалки в Веселом Поселке закончилась прекращением уголовного дела. Главному фигуранту грозило до пяти лет лишения свободы, но, заплатив пару миллионов рублей за причиненный ущерб, он отделался судебным штрафом. Об этом 12 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Невский районный суд прекратил уголовное дело, ранее возбужденное в отношении обвиняемого в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов техдиректора «Нордэкохима» Андрея Кузнецова.



«Дело поступило в суд с ходатайством следствия о прекращении. Участники процесса не возражали. Кузнецов вину признал, раскаялся, ущерб в размере 2 150 000 рублей городу полностью возместил. Представитель комитета (по природопользованию. — Прим. ред.) сообщила суду, что претензий к нему они не имеют», — говорится в сообщении пресс-службы. Кузнецову также предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

