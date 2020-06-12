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12.06.2020 17:07
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Ртутные лампы, цистерны с химикатами, кислые растворы металлов, реактивы и гексан. СК рассказал, что нашли на свалке в Веселом Поселке

Техническому директору компании «Нордэкохим» Андрею Кузнецову предъявлены обвинения в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. На свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной нашли множество химического мусора.

Подробности задержания Кузнецова, о котором ранее писала «Фонтанка», 12 июня приводит Следственный комитет Петербурга, в чьем производстве находится возбужденное в прошлом месяце уголовное дело. Кузнецову предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Действия квалифицированы по второй части 247-й статьи Уголовного кодекса, а значит техдиректору «Нордэкохима» грозит до пяти лет лишения свободы.

На свалке, кроме строительных отходов, бытового мусора и автомобильных покрышек нашли ртутные лампы, цистерны с химией и отработанными маслами, коробки со сливами отходов кислых растворов металлов и кислотами, гексаном (содержится в бензине) и реактивами.

На этот участок правоохранительные органы обратили внимание 17 декабря 2019 года, через пару недель после того, как жители Веселого Поселка подняли квадрокоптер над свалкой между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной. На кадрах запечатлены горы мусора.

На сайте компании утверждается, что она может работать с чрезвычайно опасными отходами, однако лицензий на подобную деятельность в СПАРК «Фонтанке» найти не удалось.

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Комментарии (4)

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В тех местах и была всегда свалка токсичных отходов, а теперь на ней муравейники стоят :))
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