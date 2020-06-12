На Дальневосточном нашли свалку с химическим мусором. Задержан техдиректор компании, которая занимается утилизацией опасных отходов
После возбуждения уголовного дела о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами в офисах компании и по домам сотрудников «Нордэкохим» прошли обыски. Задержан один из управленцев.
Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, силами экономической полиции Петербурга 10-го числа был задержан технический директор научно-технического центра (НТЦ) «Нордэкохим» Андрей Кузнецов. Обыски прошли по девяти адресам, которые имеют отношение к компании.
Что касается самого уголовного дела, то возбуждено оно было в мае этого года. Речь идет о свалке между Дальневосточным проспектом, дом 11, и Октябрьской набережной, 38Б1. По версии следствия, отходы, в том числе химические, размещались там не только несанкционированно, но и с нарушением правил хранения.
Жители Веселого Поселка в декабре прошлого года снимали свалку в этом районе с воздуха, на кадрах видны мусорные горы в промзоне. Там же в июле прошлого года местные жители нашли выброшенные документы с персональными данными, печати различных компаний. Тогда в администрации Невского района «Фонтанке» сообщили, что о свалке ничего не знают.
НТЦ, по данным СПАРК, принадлежит Марине Зигангировой, она же совладелец ООО «Биоретто», которое производит мыло и прочую бытовую химию. «Нордэкохим» на своем сайте называет себя одной из «ведущих экологических компаний» СЗФО. «Основное направление деятельности компании — организация процесса утилизации/обезвреживания промышленных отходов I-IV классов опасности», — сказано там и приложена ссылка на лицензию, которая ведет на заблокированный сайт. I-IV классы опасности — от чрезвычайно опасных до малоопасных. По данным СПАРК, у компании из действующих лицензий есть только выданная в 2017 году комитетом экономического развития Ленинградской области, она разрешает заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных металлов.
При этом «Нордэкохим» не единожды выигрывал конкурсы на господряды — среди заказчиков администрация «Волго-Балт» (отвечает, например, за пропуск судов по Неве), Курчатовский институт, Псковская таможня, СПбГУ, ФТИ имени Иоффе, прочие научные институты и другие организации. Дозвониться до компании «Фонтанке» не удалось.