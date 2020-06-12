После возбуждения уголовного дела о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами в офисах компании и по домам сотрудников «Нордэкохим» прошли обыски. Задержан один из управленцев.



Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, силами экономической полиции Петербурга 10-го числа был задержан технический директор научно-технического центра (НТЦ) «Нордэкохим» Андрей Кузнецов. Обыски прошли по девяти адресам, которые имеют отношение к компании.



Что касается самого уголовного дела, то возбуждено оно было в мае этого года. Речь идет о свалке между Дальневосточным проспектом, дом 11, и Октябрьской набережной, 38Б1. По версии следствия, отходы, в том числе химические, размещались там не только несанкционированно, но и с нарушением правил хранения.

