Смольный отменяет толкучку в коридорах поликлиник, приостанавливая диспансеризацию и профосмотры
В поликлиниках Петербурга с 14 ноября приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения.
Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым, опубликовано вечером 11 ноября на портале правовых актов.
Первая волна коронавируса лишила возможности пройти диспансеризацию 300 тысяч петербуржцев. После того как ситуация стабилизировалась, приём по программе возобновили. Под диспансеризацию в 2020 году попадают следующие годы рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, а также все граждане старше 40 лет.
Накануне Беглов ввёл новые ограничения из-за распространения COVID-19.