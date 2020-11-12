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12.11.2020 10:10
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Смольный отменяет толкучку в коридорах поликлиник, приостанавливая диспансеризацию и профосмотры

В поликлиниках Петербурга с 14 ноября приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения.

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым, опубликовано вечером 11 ноября на портале правовых актов.

Первая волна коронавируса лишила возможности пройти диспансеризацию 300 тысяч петербуржцев. После того как ситуация стабилизировалась, приём по программе возобновили. Под диспансеризацию в 2020 году попадают следующие годы рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, а также все граждане старше 40 лет.

Накануне Беглов ввёл новые ограничения из-за распространения COVID-19.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Странно-странно.. На "просмотрах" (если так медкомиссии названы) обычно весьма качественно выпаривают госмедуслуги. Патамушта бух них вожделенный штампик на справке (для гиббонов, например) не получишь.. И почему под ту же дуду не организовать сдачу тестов? Не выгодно?
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