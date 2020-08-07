Коронавирус лишил диспансеризации 300 тысяч петербуржцев

«Мы ожидаем, что диспансеризацию пройдет несколько меньше человек. Не 1,777 млн, как было в прошлом году. Это будет, наверное, около 1,5 млн взрослого населения. Но все равно это очень большая цифра», — заявила она 7 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».

Коронавирус сделал невозможным проведение диспансеризации весной. Частично поток людей перераспределят на осень и зиму, но, по сравнению с прошлым годом, будет падение числа обследованных, сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Лариса Соловьева.

В 2017 году диспансеризацию и профосмотры в Петербурге прошли 929 121 человек, в 2018-м — 1 309 903, в 2019-м — 1 777 632.

«В прошлом году проводили диспансеризацию. 3,5 тысячи человек не знали, что у них сахарный диабет. И выявили его впервые на диспансеризации. 2,5 тысячи не знали, что у них онкологическое заболевание. Тоже это выявили в ходе диспансеризации. Жизнь не стоит на месте, коронавирусная инфекция будет еще какое-то время длиться, но нам надо думать о своем здоровье и работать на профилактику», — отметила Соловьева.

Под диспансеризацию в 2020 году попадают следующие годы рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, а также все граждане старше 40 лет.