Ресторан армянской кухни «Менуа» обратился в полицию Петербурга за защитой. Анонимы по телефону упоминают Карабах и намекают на передел бизнеса.



Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, управляющая рестораном на Инженерной улице обратилась в 78-й отдел полиции Центрального района с заявлением об угрозах, поступающих персоналу от неизвестных.

Из заявления следует, что накануне вечером на телефон ресторана позвонил мужчина и произнес: «Теперь ресторан под нами, мы взяли Карабах. Если не согласны, выходите, мы сейчас в машине». Далее последовала угроза физической расправы.