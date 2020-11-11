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11.11.2020 15:26
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«Мы взяли Карабах, и ваш ресторан теперь под нами». В Петербурге армянский бизнес жалуется на угрозы неизвестных

Ресторан армянской кухни «Менуа» обратился в полицию Петербурга за защитой. Анонимы по телефону упоминают Карабах и намекают на передел бизнеса.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, управляющая рестораном на Инженерной улице обратилась в 78-й отдел полиции Центрального района с заявлением об угрозах, поступающих персоналу от неизвестных.

Из заявления следует, что накануне вечером на телефон ресторана позвонил мужчина и произнес: «Теперь ресторан под нами, мы взяли Карабах. Если не согласны, выходите, мы сейчас в машине». Далее последовала угроза физической расправы.

По словам сотрудников «Менуа», телефонные звонки не единичны. Угрозы поступают с навязчивой регулярностью в течение ноября.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

7 и 8 ноября представители Азербайджана устроили на Невском проспекте и в Купчино демонстрации в поддержку вооруженного конфликта. 9 ноября Азербайджан взял город Шуши и направился в столицу непризнанной республики. 10 ноября было подписано заявление президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении о прекращении военных действий в регионе. Стороны остаются на завоеванных позициях, в Карабах входят российские миротворцы. В Ереване сочли это поражением. В стране начались беспорядки. Протестующие требуют дератифицикации заявления по Карабаху.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (7)

Djnyana
Тут важно, на чьей стороне Губернатор..;
syshsun
Ну так и вышли бы,глядишь меньше денег на выдворение гос-во потратило.
Skazochny
Все эти разновидности кала должны уже быть на родине давно
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