«Мы взяли Карабах, и ваш ресторан теперь под нами». В Петербурге армянский бизнес жалуется на угрозы неизвестных
Ресторан армянской кухни «Менуа» обратился в полицию Петербурга за защитой. Анонимы по телефону упоминают Карабах и намекают на передел бизнеса.
Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, управляющая рестораном на Инженерной улице обратилась в 78-й отдел полиции Центрального района с заявлением об угрозах, поступающих персоналу от неизвестных.
Из заявления следует, что накануне вечером на телефон ресторана позвонил мужчина и произнес: «Теперь ресторан под нами, мы взяли Карабах. Если не согласны, выходите, мы сейчас в машине». Далее последовала угроза физической расправы.
По словам сотрудников «Менуа», телефонные звонки не единичны. Угрозы поступают с навязчивой регулярностью в течение ноября.
7 и 8 ноября представители Азербайджана устроили на Невском проспекте и в Купчино демонстрации в поддержку вооруженного конфликта. 9 ноября Азербайджан взял город Шуши и направился в столицу непризнанной республики. 10 ноября было подписано заявление президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении о прекращении военных действий в регионе. Стороны остаются на завоеванных позициях, в Карабах входят российские миротворцы. В Ереване сочли это поражением. В стране начались беспорядки. Протестующие требуют дератифицикации заявления по Карабаху.