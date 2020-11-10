Суд арестовал двоих жителей Петербурга. Их подозревают в сборе «мзды» с водителей маршруток

Двоих горожан изолировали от общества на двухмесячный срок из-за подозрения в том, что они обирали водителей маршруток. Об этом 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Кировский районный суд арестовал подозреваемых в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору Ахмеда Шабаева и Виталия Цуканова. Под стражей они пробудут до восьмого января будущего года. Первый давать показания отказался, а второй отрицал свою причастность к совершению преступления.

Шабаев и защитник против избранной меры пресечения возражали, считая, что доказательств его виновности нет. Просили подписку о невыезде, домашний арест или денежный залог, так как он имеет постоянное место проживания с женой и малолетним сыном, не будет скрываться от следствия и препятствовать установлению истины по делу.