Суд арестовал двоих жителей Петербурга. Их подозревают в сборе «мзды» с водителей маршруток
Двоих горожан изолировали от общества на двухмесячный срок из-за подозрения в том, что они обирали водителей маршруток. Об этом 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Кировский районный суд арестовал подозреваемых в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору Ахмеда Шабаева и Виталия Цуканова. Под стражей они пробудут до восьмого января будущего года. Первый давать показания отказался, а второй отрицал свою причастность к совершению преступления.
Шабаев и защитник против избранной меры пресечения возражали, считая, что доказательств его виновности нет. Просили подписку о невыезде, домашний арест или денежный залог, так как он имеет постоянное место проживания с женой и малолетним сыном, не будет скрываться от следствия и препятствовать установлению истины по делу.
Цуканов тоже остался недоволен решением об аресте, заявив, что подозрения необоснованны, так как «он был просто другом Шабаева, известного потерпевшим водителям под именем Саид. Его адвокат просил домашний арест в арендованной квартире, где тот проживает с сожительницей.
Как ранее писала «Фонтанка», предположительно с лета и вплоть до осени они требовали с водителей маршруток деньги, по 300–400 рублей ежедневно с каждого.
Как со ссылкой на материалы предварительного расследования уточняет объединенная пресс-служба судов, размер «дани» в отдельных случаях превышал тысячу рублей с одного шофера. Их жертвами становились работники ООО «ПитерАвто» и ООО «Вест-Сервис», местом сбора денег были станции метро «Купчино» и «Проспект Ветеранов», а также деревня Иннолово в Ленобласти.
Если же вымогатели получали отказ, в адрес водителей маршруток следовали угрозы об избиении и создании рабочих трудностей. Пока что известно минимум о пяти таких потерпевших, но их может быть значительно больше. В ГУ МВД России по Петербургу продолжают поиски тех, с кого эти двое могли брать «мзду», и просят присмотреться к их лицам.