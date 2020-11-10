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10.11.2020 14:09
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Полиция ищет того, кто запомнил вымогателей с Ветеранов, и показывает их колоритные лица

Портреты задержанных по подозрению в вымогательстве обнародовали сотрудники ГУ МВД региона 10 ноября. Ищут тех, с кого они брали «мзду».

Полиция Петербурга просит обратить внимание на портреты двух молодых людей. Им 39 и 37 лет, старший уроженец Чечено-Ингушской АССР, второй из Алтайского края. Оба в настоящее время задержаны, следствие готовится предъявить им обвинение по уголовному делу о вымогательстве.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Вероятно, с лета и вплоть до осени они требовали с водителей маршруток деньги, по 300–400 рублей ежедневно с каждого. В противном случае угрожали избить и создать рабочие трудности. Известно минимум о пяти таких потерпевших, но их может быть значительно больше.

«Фонтанке» удалось найти страницу одного из подозреваемых в соцсети. Последняя публикация в сентябре этого года — на ней картинка с изображением солдата и удостоверения ветерана боевых действий.

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Комментарии (6)

8967
у преступности нет национальности или малой родины. все преступники - русские.
263877541
Кое кто с горожан с Нового года на пятёру больше с каждой поездки брать будет.Их лица покажут ?
260551481
Почему не написать честно что один чеченец, о какой автономии из СССР может идти речь?! Или Рамзана автор испугался?
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