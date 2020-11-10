Портреты задержанных по подозрению в вымогательстве обнародовали сотрудники ГУ МВД региона 10 ноября. Ищут тех, с кого они брали «мзду».



Полиция Петербурга просит обратить внимание на портреты двух молодых людей. Им 39 и 37 лет, старший уроженец Чечено-Ингушской АССР, второй из Алтайского края. Оба в настоящее время задержаны, следствие готовится предъявить им обвинение по уголовному делу о вымогательстве.