Полиция ищет того, кто запомнил вымогателей с Ветеранов, и показывает их колоритные лица
Портреты задержанных по подозрению в вымогательстве обнародовали сотрудники ГУ МВД региона 10 ноября. Ищут тех, с кого они брали «мзду».
Полиция Петербурга просит обратить внимание на портреты двух молодых людей. Им 39 и 37 лет, старший уроженец Чечено-Ингушской АССР, второй из Алтайского края. Оба в настоящее время задержаны, следствие готовится предъявить им обвинение по уголовному делу о вымогательстве.
Вероятно, с лета и вплоть до осени они требовали с водителей маршруток деньги, по 300–400 рублей ежедневно с каждого. В противном случае угрожали избить и создать рабочие трудности. Известно минимум о пяти таких потерпевших, но их может быть значительно больше.
«Фонтанке» удалось найти страницу одного из подозреваемых в соцсети. Последняя публикация в сентябре этого года — на ней картинка с изображением солдата и удостоверения ветерана боевых действий.