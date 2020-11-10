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10.11.2020 09:25
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На юге Петербурга задержали двух вымогателей. Они обирали водителей маршруток

Двое мужчин задержаны оперативниками уголовного розыска по подозрению в вымогательстве. Угрожая жизни и трудовой деятельности, они собирали «дань» с водителей маршруток.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, задержаны двое — 39-летний чеченец и 37-летний уроженец Алтайского края. По версии следствия, свою деятельность они начали не позже июля этого года в Купчино, хотя в дальнейшем затевали общение с водителями преимущественно у метро «Проспект Ветеранов». Каждому они обещали боль и страдания, избежать которых можно было за плату в 300–400 рублей ежедневно. Известно минимум о пяти эпизодах.

Дома у молодых людей нашли множество сим-карт, банковских карт и зарегистрированное оружие — два травматических Grand Power и ружье «Вепрь-12». Сведений ещё об одном пистолете в базе Росгвардии не нашлось.

Оба задержанных с судимостями в биографии — у старшего среди прочего несколько эпизодов вымогательства, второй случайно убил человека и еще одного покалечил.

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Комментарии (6)

enigma111
бездельники решили, что вернулись в 90-е? свои у своих
260657101
При позднем Ельцине такой фигни не было.
PapaKarlo
Таких убийц с офиц. оружием еще много. Демократия, ведь нельзя отказать
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